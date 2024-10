Doppio colpo Milan-Real Madrid: incontro tra i due club

Doppio colpo in arrivo tra Milan e Real Madrid, con i rossoneri che vogliono fare il colpaccio: incontro imminente tra i due club, le ultime

Il Milan medita un doppio colpo dal Real Madrid! Il club rossonero sta progettando le prossime mosse di mercato, a partire dalla riapertura delle trattative, prevista per gennaio. Paulo Fonseca ha già reso noto di aver bisogno di alcuni innesti per poter rendere altamente competitivi i rossoneri e correggere quelle lacune che fin qui sono costate diversi punti tra serie A e Champions League.

Di sicuro i meneghini avranno bisogno di qualche intervento a centrocampo. Per questo motivo si sta pensando ai due affari che portano direttamente nella capitale spagnola. Il prossimo 5 novembre, il Milan sbarcherà proprio a Madrid per giocare contro il Real e quella è una data segnata in rosso dalla dirigenza. Non solo per la sfida che potrebbe dire tantissimo sul proseguimento della propria avventura europea per Leao e compagni, dopo le prime due sconfitte in altrettante gare disputate nella nuova Super Champions, ma anche in chiave futura.

Milan e Real, si infiamma il mercato! In arrivo l’incontro tra i due club

Infatti la società rossonera, capitanata da Ibrahimovic e Furlani, ha in mente per l’occasione di incontrare i dirigenti del Real per parlare di mercato e in particolare di un doppio colpo da fare in casa merengues. Ci riferiamo a Nicolas Paz e Dani Ceballos.

Per quanto riguarda il classe 2004, c’è la volontà di fare un colpo in prospettiva. Il fantasista ha avuto un ottimo impatto con la serie A, tanto da essere considerato da diversi addetti ai lavori la sorpresa di questa prima parte di stagione. I lariani lo hanno acquistato a titolo definitivo la scorsa estate ma in realtà il suo futuro è ancora nelle mani del Real, dov’è cresciuto.

I blancos, infatti, oltre ad avere il 50% sulla futura rivendita possono riprendersi il giocatore quando vorranno, avendo il diritto di recompra a circa 12 milioni di euro valido per i prossimi tre anni. Con una buona offerta da parte del Milan, il Real non ci penserebbe su due volte a spendere tale cifra per poi girarlo al club rossonero. Per il centrocampista, classe ’96, invece, la situazione sarebbe più semplice essendo di proprietà del Real ed è attualmente finito ai margini della squadra di Ancelotti. La società meneghina è chiamata in ogni caso ad un grande sforzo economico per arrivare ai due giocatori. I dirigenti studiano la miglior offerta.