Scoppia la grana Leao, è bufera nello spogliatoio del Milan

Nello spogliatoio del Milan scoppia la bufera: ecco la grana relativa a Rafael Leao dopo quanto successo con la nazionale negli ultimi giorni

Rafael Leao ha cominciato la stagione col Milan in chiaroscuro. Sprazzi del suo talento si sono visti, specialmente nelle gare che i rossoneri sono riusciti a vincere, ma in altre è stato troppo discontinuo. Al tutto si è unita una situazione non idilliaca con Paulo Fonseca e alcuni compagni di squadra. La punta dell’iceberg si è avuta durante la gara contro la Lazio quando il portoghese e Theo Hernandez, inizialmente schierati in panchina dall’ex Roma, non parteciparono ad una sorta di breve riunione tecnica durante un cooling break.

Nel corso delle settimane ci sono state tante voci contrastanti sul classe ’99. Nonostante un contratto ancora molto lungo, fino al 2028, il suo futuro può considerarsi in bilico. La prossima estate potrebbe decidere di lasciare il Milan, considerando la situazione attuale nello spogliatoio del “Diavolo”, se dovesse arrivare la giusta offerta. Leao, in altre parole, non andrebbe molto d’accordo con alcuni compagni e anche con Fonseca non si è poi preso più di tanto pur condividendo con lui la nazionalità.

Leao, scoppia il caos nello spogliatoio del Milan? La situazione

A conferma di questa tesi c’è quanto successo nei giorni scorsi, quando Leao era in nazionale con il Portogallo. Il classe ’99, infatti, in un’intervista ai microfoni di “A Bola” si è lasciato andare ad una dichiarazione che può far riflettere.

Il portoghese ha fatto capire che con i suoi compagni di nazionale si sente molto più libero di potersi esprimere, come meglio crede, rispetto a ciò che accade nella città del Duomo. “In Nazionale sono tutti con me”, è il senso del suo discorso che potrebbe essere una frecciatina indiretta a quanto non sta accadendo con il Milan in questa prima parte di stagione. I numeri dei primi due mesi lo conformerebbero.

Almeno in questo modo la vede il “Corriere dello Sport” che nei giorni scorsi ha titolato la pagina sul Milan proprio sulla presunta frecciata da parte del classe ’99: “Frecciatina Leao. <<In Nazionale tutti con me>>“, si leggeva. Queste sue dichiarazioni non hanno colto di sorpresa i dirigenti a Milanello, dove continuano a manifestargli fiducia, convinti che prima o poi la sua stagione svolterà come successo nelle precedenti con Pioli. Contro il Lecce, infatti, ha avuto anche la fascia da capitano. Ma la situazione potrebbe essere potenzialmente esplosiva per l’intero ambiente rossonero, sempre se le frasi pronunciate al media portoghese hanno quella punta di polemica come ha asserito il noto quotidiano romano.