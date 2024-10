Sinner-Alcaraz, non c’è pace: l’ultimo annuncio scatena la tempesta

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner senza pace: l’ultimo annuncio scatena la tempesta sui due enfant prodige nel mondo del tennis. Ecco i dettagli

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono stati gli autentici protagonisti nel mondo del tennis in questo 2024. Si sono divisi equamente i quatto grandi Slam stagionali con lo spagnolo che si è portato a casa Roland Garros e Wimbledon mentre l’altoatesino si è aggiudicato Australian Open e US Open. L’azzurro è arrivato anche al primo posto del ranking ATP con distacco sugli inseguitori, staccando il rivale grazie alla grande fine di annata nel 2023. Ma nei confronti diretti è stato sempre il classe 2003 a sorridere.

I prossimi anni si preannunciano sempre di più alla stregua del 2024 con Sinner e Alcaraz grandi protagonisti nel mondo delle racchette. Sono destinati a dominare a lungo con una saga che probabilmente ricalcherà quella avuta da Federer, Nadal e Djokovic. I rapporti tra i due attualmente sono buoni, c’è grande stima reciproca e in più di un’occasione hanno pronunciato parole di grande ammirazione verso l’avversario. Come detto, però, nei confronti diretti è Alcaraz che domina.

Alcaraz e Sinner senza pace: arriva l’annuncio, scoppia il caos

Manca sempre meno alle finali della Davis Cup di Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre, dove entrambi saranno protagonisti. L’Italia capitanata da Filippo Volandri cercherà di difendere lo storico trofeo conquistato l’anno scorso, affrontando l’Argentina ai quarti di finale. Di questo ha parlato il tennista Giulio Zeppieri, fermo ai box da metà giugno a causa di un infortunio al polso. Il suo annuncio ha scatenato la tempesta.

Secondo il classe 2001, infatti, Jannik Sinner potrà dominare ancora, anche all’appuntamento in Spagna. “Per me c’è un solo collega che può batterlo”, asserisce Zeppieri. “Mi riferisco a Carlos Alcaraz, in questo momento solo lui può fermare l’azzurro. Fermo restando che non so ancora chi sarà convocato per l’Italia insieme a Jannik e Lorenzo Musetti”. Il parere del giovane tennista non è l’unico sentendo diversi addetti ai lavori ed esperti. Secondo in molti, infatti, lo spagnolo nel confronto singolo è più forte dell’altoatesino, come dimostrano le sfide tra i due. La differenza sta nella continuità, con Sinner più costante rispetto il rivale.

In ogni caso, chiude Zeppieri “il tennista di San Candido dimostra ogni settimana di essere il migliore al mondo, il numero uno per distacco”, augurandosi a sua volta di poter tornare presto in campo dopo l’operazione subita. Punta agli Australian Open a gennaio, sperando di riprendere ad allenarsi a novembre.