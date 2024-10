Tifosi distrutti, l’annuncio di Nadal spegne le ultime speranze

L’ultimo annuncio di Rafa Nadal ha letteralmente distrutto tutti i tifosi: è addio definitivo per il tennista spagnolo, non ci sono più dubbi

Rafa Nadal ha annunciato di recente il suo ritiro definitivo dal mondo del tennis. La notizia era nell’aria da qualche mese ma non si sapeva quando effettivamente lo spagnolo avrebbe preso questa decisione. Voleva provare a tutti i costi ad andare avanti, ma alla fine il passare inesorabile del tempo ha spento ogni speranza, con i diversi acciacchi fisici che hanno preso il sopravvento.

E così il 22 volte vincitore Grande Slam ha dovuto dire basta, dopo un’annata in cui ha giocato pochi tornei, sopraffatto dagli infortuni. Ha provato a tenersi in forma e resistere quanto più possibile ma non è riuscito a disputare una stagione sui suoi livelli nel 2024, figuriamoci a vincere un trofeo. Ecco perché ha detto basta, e la Coppa Davis di Malaga sarà il suo ultimo appuntamento. Se tutto andrà bene.

Nadal non ha più dubbi, i tifosi sono impietriti: arriva l’annuncio

L’ultimo annuncio, infatti, ha reso ancora più sinistro il suo futuro, spegnendo ogni speranza su un suo ripensamento. Lo spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, gettando ombre sulla sua partecipazione persino alla Coppa Davis. I tifosi sono rimasti letteralmente impietriti dopo queste sue parole.

“Ho preso la decisione di smettere qualche settimana fa, ho impiegato un po’ di tempo a dire il vero ma credo sia la cosa migliore da fare. Mi sono posto alcune domande dopo le Olimpiadi e ho capito che è la decisione giusta” è l’incipit del suo discorso a margine della sconfitta contro Carlos Alcaraz al Six Kings Slam. Poi arriva il monito per tutti i tifosi che ancora speravano in un suo ripensamento.

“Se non mi sentirò pronto non ci sarò nemmeno in Coppa Davis, vediamo”, è il suo laconico commento. Nei dettagli non è ancora molto chiaro quale sarà il suo ruolo nella manifestazione che per lui si disputerà in casa. Dipenderà anche dalla scelta di capitan David Ferrer. Ma è chiaro che se non dovesse sentirsi pronto lascerà spazio ad altri: “Vedrò dove potrò essere utile in quel caso, allontanandomi di sicuro dal singolare”. Dichiarazioni dettate dallo sconforto dopo una sconfitta? Chissà.

Nadal per concludere fa ancora più chiarezza sulla situazione: “Devo sentirmi competitivo di entrare in campo io per primo, poi si può vincere o perdere, dipende sempre dallo sport. Ma se non sono al 100% sarò il primo a fare un passo indietro“. A quel punto viene da domandarsi: quale sarà il suo match di addio?