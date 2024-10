Esonero Fonseca, Monza torna ad essere decisiva: il sostituto è pronto da tempo

Il Milan, dopo il ko con il Napoli, torna ad interrogarsi sul futuro di Fonseca. Per il tecnico sarà fondamentale la trasferta a Monza.

Una stagione vissuta sull’ottovolante, tra tanti bassi e pochi alti, che finora si è rivelata meno felice di quanto previsto. Il Milan torna ad interrogarsi, dopo la sconfitta patita per mano del Napoli sempre più capolista. Tanti, infatti, gli errori commessi in campo che hanno consentito agli azzurri di imporsi grazie alle reti siglate di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. L’ennesimo passo falso (la terza in 9 partite) che ha fatto scivolare i rossoneri a -11 dalla vetta della classifica e messo di nuovo in discussione Paulo Fonseca.

Al tecnico, in particolare, è stata contestata soprattutto la scelta di escludere dalla formazione titolare (priva degli squalificati Theo Hernandez e Tijjani Reijnders) Rafael Leao. Una decisione coraggiosa che, però, non ha prodotto i risultati sperati dal portoghese. Il quale, adesso, dovrà cercare di rilanciarsi subito per evitare di dire addio al sogno scudetto a novembre. Il calendario sabato proporrà la trasferta sul campo del Monza e, nell’occasione, l’allenatore avrà a disposizione soltanto un risultato: la vittoria. Qualsiasi altro verdetto farebbe scricchiolare ancor di più la sua panchina.

Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, come accaduto in passato, spera in un pronto riscatto del lusitano. Al tempo stesso, però, non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui la situazione dovesse ulteriormente peggiorare. Ecco perché, in queste ore, è stato riavviato il casting finalizzato ad individuare un eventuale erede. Il profilo maggiormente gradito risponde al nome di Maurizio Sarri, per via dello stile di gioco praticato che ben si sposerebbe con le caratteristiche dei giocatori in rosa. Le parti già a settembre avevano avuto modo di interloquire tuttavia la vittoria nel derby aveva spinto il club ad interrompere la trattativa e a confermare Fonseca. Ora, invece, i contatti possono davvero riprendere.

Esonero Fonseca, Monza sarà decisiva: il sostituto aspetta una chiamata

Il toscano, dal canto suo, ha dato la propria disponibilità a subentrare in corsa ed attende soltanto una chiamata da parte della dirigenza: al Milan ritroverebbe Ruben Loftus-Cheek, Tammy Abraham ed Alvaro Morata con cui ha lavorato in passato al Chelsea. Su Fonseca, quindi, pende una vera e propria spada di Damocle.

Tutto dipenderà dall’esito della prossima sfida di campionato e dal risultato che emergerà al termine dei 90 minuti. Per evitare il più doloroso degli epiloghi, dovrà fare bottino pieno. Mica facile, di questi tempi.