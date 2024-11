Monza-Milan in diretta, cronaca e risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Serie A, Monza-Milan in diretta: cronaca live, risultato in tempo reale e pagelle della partita valida per l’11esima giornata del campionato.

Il Milan è reduce dalla sconfitta contro il Napoli e cerca riscatto sul campo del Monza, dove nella passata stagione venne sconfitto 4-2. Per Paulo Fonseca e la sua squadra il ritorno alla vittoria è fondamentale per non perdere ulteriore contatto dalla zona Champions League. Serve una prestazione di buon livello per espugnare l’U-Power Stadium ed evitare un nuovo risultato negativo che complicherebbe la situazione ambientale, soprattutto in vista del difficile impegno in Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MONZA-MILAN

Monza-Milan: la cronaca della partita

–

Alle 20:45 l’arbitro Ermanno Feliciani darà il via alla partita, visibile in diretta TV sia su Sky Sport che su DAZN. Noi di MilanLive riporteremo la cronaca scritta delle azioni più importanti.

Le formazioni ufficiali di Nesta e Fonseca

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djurić. A disp.: Mazza, Pizzagnacco; Birindelli, Caldirola, D’Ambrosio, Postiglione; Ciurria, Pessina, Valoti, Vignato; Caprari, Marić. All.: Nesta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, E. Royal, Tomori; Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Camarda, Leão. All.: Fonseca.

Arbitro: Feliciani di Teramo.