Ritiro Sinner, ribaltone in classifica ATP: così cambia tutto

Nuovo ribaltone in classifica ATP dopo la decisione di Jannik Sinner di ritirarsi! Così cambia tutto, nonostante il dominio dell’altoatesino nel 2024

Una nuova maledizione si è abbattuta su Jannik Sinner. Nonostante l’annata da record per lui con due grandi Slam più diversi trofei vinti e soprattutto la vetta del ranking ATP conquistata a suon di trionfi, ci sono stati anche momenti da dimenticare. Come la nota vicenda dovuta al Clostebol o i diversi acciacchi fisici che gli hanno impedito di prendere parte ad alcuni tornei. L’Olimpiade di Parigi è un esempio ma anche gli Internazionali di Roma, mentre in altre occasioni è stato costretto a ritirarsi nel mentre.

Tutta colpa di qualche problema fisico o della solita influenza stagionale che sembra non lasciarlo mai in pace. Era stata la tonsillite ad impedirgli di esserci ai Giochi Olimpici mentre adesso un brutto virus intestinale gli ha impedito Parigi-Bercy, un torneo e una città che evidentemente non gli portano granché bene visto che da queste parti non è mai stato fortunato. Non solo non ha mai vinto, ma non è riuscito nemmeno mai a fare tanta strada.

Tegola Sinner, così cambia la classifica dopo il ritiro

E dire che si era presentato nella capitale francese in anticipo per prepararsi al meglio, dichiarando come la sua intenzione era quella di essere finalmente protagonista in questo torneo. Il destino non ha voluto così ed è arrivato il forfait dopo che l’anno scorso si era ritirato in aperta polemica con l’organizzazione prima degli ottavi di finale. Nel 2022 un KO al primo turno, mentre nel 2021 altra sconfitta contro Alcaraz al secondo turno.

Deve aver pensato che la tappa di Parigi-Bercy non fa per lui. La cosa più importante, però, è che il tennista di San Candido riesca ad esserci agli appuntamenti che contano di fine anno: la Coppa Davis e l’ATP Finals di Torino. Sinner ha già rassicurato tutti dicendo che ci sarà. Nei prossimi giorni inizierà la preparazione in vista di questi impegni. La questione che interessa molti è come cambierà adesso la classifica ATP dopo il ritiro dell’azzurro dal torneo francese.

Jannik non perderà poi molto in classifica in quanto difendeva solo i 90 punti conquistati l’anno scorso a Parigi-Bercy. Con un distacco di circa 5000 punti da Alcaraz, la sua leadership non è di certo in discussione. Anche se lo spagnolo dovesse vincere il trofeo e guadagnare i 1000 punti in palio, sarebbe ancora ben lontano in classifica. Anzi, pur vincendo tutti i tornei che mancano da qui a fine anno con Sinner perdente ovunque, lo spagnolo non riuscirebbe ad arrivare al primato dell’azzurro entro fine 2024.

Il non partecipare al torneo qualche problema però alla lunga potrebbe recarlo, non portando nuovi punti alla causa. Così come l’eventuale squalifica per il caso Clostebol può togliere a Sinner alcuni impegni messi in calendario dall’altoatesino per tenere a distanza lo spagnolo.