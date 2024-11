Roberto Baggio, arriva il gesto strappalacrime: scelta commovente

Scelta commovente da parte di Roberto Baggio: arriva il gesto strappalacrime che nessuno si aspettava. Scelta commovente da parte del “Divin Codino”

Roberto Baggio è sempre stato conosciuto per il suo gran cuore, non solo all’interno del mondo sportivo ma anche fuori. Sin da quando era uno dei giocatori più forti in circolazione in campo si contraddistingueva per la sua lealtà. Ma sono stati tanti i gesti compiuti al di fuori del rettangolo verde, specialmente quando da una ventina d’anni ha appeso le scarpette al chiodo.

L’ex “Divin Codino” è uno di quei nomi che una volta smesso ha preferito uscire dal calcio, dedicandosi ad altro. Sono tanti i suoi hobby sviluppati in questi anni, tra essi c’è sicuramente la passione per le auto. L’ex attaccante ha da sempre avuto un garage ben fornito e tra queste ne spiccava una risalente all’epoca in cui vinse il Pallone d’Oro. Baggio, infatti, fu onorato del massimo alloro per giocatori nel 1993 e per celebrare si regalò una fuoriserie diversa da tutte le altre.

Roberto Baggio, gesto di gran cuore: i tifosi restano senza parole!

Si tratta di una Lancia Delta Integrale Evoluzione, nella versione Kat del 1994 color “Giallo Ginestra”. Gli fu costruita appositamente per celebrare la vittoria del Pallone d’Oro. Fu richiesta dal “Divin Codino” a fine 1993 e realizzata in poco tempo. Si tratta di un esemplare davvero unico.

Infatti già questo tipo di macchina, come ricorda SportMediaset, era un’edizione limitata, la personalizzazione di Baggio la rese unica nella sua specie. Una Limited Edition denominata “Giallo Ginestra” di soli 221 modelli, ma la sua rispetto le altre 220 aveva il design esclusivo della carrozzeria bicolore e per l’abitacolo extra serie. Mentre le caratteristiche tecniche sono le stesse delle altre 220. Negli ultimi anni è stato compiuto un restauro da parte di Ivan e Stefano Parussini della ItaliaMotorsport di Codroipo sotto la supervisione dell’esperto Miki Biasion. Il tutto è stato realizzato in quanto Baggio aveva un’idea ben precisa.

Metterla all’asta per beneficenza! Sembra proprio che il “Divin Codino” voglia disfarsi della preziosa auto per aiutare i più bisognosi. Un gesto clamoroso che ha fatto commuovere i fan. Su Catawiki, infatti, è all’asta fino al 17 novembre la Dacia Delta integrale dell’ex calciatore. Il 100% del ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza alle associazioni “Stella di Cuori APS”, Fondazione Vialli, Mauro Onlus, Pupi Onlus e Fondazione mondiale piloti onlus. Una trovata originale, con la mano tesa verso il prossimo, da parte dell’ex calciatore.