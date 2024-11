Cagliari-Milan 3-3, cronaca e pagelle: Leao concreto, Theo bocciato

Serie A, Cagliari-Milan in diretta: cronaca live, risultato in tempo reale e pagelle della partita della 12esima giornata di campionato.

Archiviata la fantastica vittoria contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, il Milan era atteso alla trasferta di Serie A contro il Cagliari. Paulo Fonseca ha dichiarato diverse volte che è più difficile giocare in Italia che in Europa, dato che in campionato spesso ci sono pochi spazi e si corre anche il rischio di sottovalutare degli avversari che sulla carta sono meno forti. La trasferta in Sardegna era un test di maturità che il gruppo rossonero non ha superato: 3-3 il risultato finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI CAGLIARI-MILAN

Le pagelle dei rossoneri

Maignan 7

Emerson Royal 6 (Tomori sv)

Thiaw 5,5

Pavlovic 5

Theo Hernandez 4,5

Reijnders 6,5

Fofana 5,5

Chukwueze 5 (Loftus-Cheek 5,5)

Pulisic 6 (Musah sv)

Leao 7,5 (Okafor sv)

Camarda 6 (Abraham 6,5)

Cagliari-Milan: la cronaca della partita

90’+5′ – FINITA. CAGLIARI-MILAN 3-3.

90’+3′ – Buon cross di Musah, di testa Okafor non riesce a mettere potenza e ad angolare: Sherri para facilmente.

90’+2′ – Botta di Pavoletti da fuori area, palla alta.

90’+1′ – Ammonito Theo Hernandez.

89′ – GOL CAGLIARI, ZAPPA. Smarcatissimo calcia benissimo di destro al volo, Maignan non può farci niente. 3-3.

81′ – Leao, Pulisic e Royal fuori: entrano Okafor, Musah e Tomori.

78′ – Marin, Lapadula e Pavoletti in campo per Zortea, Makoumbou e Piccoli.

73′ – Viola e Palomino out, Gaetano e Wieteska in.

69′ – GOL MILAN, ABRAHAM. L’ex Chelsea mette dentro il pallone respinto da Sherri dopo il tiro di Pulisic.

65′ – Fonseca mette Loftus-Cheek e Abraham per Chukwueze e Camarda.

65′ – Reijnders sbaglia la conclusione di sinistro dall’interno dell’area.

63′ – Sponda di testa di Piccoli, Camarda spazza e salva il Milan.

61′ – Ammonito Fofana.

57′ – Buon cross di Pulisic, colpo di testa di Camarda: pallone bloccato da Sherri.

54′ – GOL CAGLIARI, ZAPPA. Il terzino rossoblu sfrutta un errore di Fofana e davanti a Maignan non sbaglia.

52′ – Zortea a botta sicura dopo una respinta di testa di Pavlovic, Theo salva opponendosi col corpo.

47′ – Buon assist di Camarda per Chukwueze, che calcia malissimo di sinistro dall’interno dell’area.

46′ – SECONDO TEMPO INIZIATO.

45’+6′ – PRIMO TEMPO FINITO. CAGLIARI-MILAN 1-2. Vantaggio rossoblu dopo poco più di un minuto, poi doppietta di Leao. Nonostante il vantaggio rossonero, i padroni di casa sono stati pericolosissimi e avrebbero meritato il pareggio.

45’+3′ – ANNULLATO IL GOL DEL CAGLIARI. Sul tiro di Zappa c’è il tocco di Viola, che è in fuorigioco. Un tocco che non sarebbe stato necessario, il pallone sarebbe entrato lo stesso. Milan fortunato.

45’+2′ – Gol Cagliari.

45′ – Cross di Zortea, colpo di testa di Luvumbo verso Piccoli che non riesce a correggere verso la porta rossonera.

41′ – Maignan salva di nuovo il Milan, Piccoli ha la meglio su Thiaw e calcia da posizione ravvicinata: Mike protegge il risultato facendosi anche male nello scontro.

40′ – GOL MILAN. LEAO! Rafa va via di velocità e fisico, salta Sherri e mette il pallone in rete.

39′ – Maignan fantastico sul colpo di testa di Zortea su cross perfetto di Augello.

28′ – Gol annullato a Piccoli per fuorigioco.

25′ – Il Milan cerca di fare gioco e di rendersi pericoloso, però a volte perde dei palloni che possono favorire delle ripartenze pericolose dei sardi.

17′ – Luperto di testa non angola e facilita la parata di Maignan. Ancora pericoloso il Cagliari da corner.

15′ – GOL MILAN. LEAO. Giocata fenomenale di Reijnders, che scucchiaia bene per Rafa, che con un tocco morbido batte Sherri e regala l’1-1 al Milan.

9′ . Leao si libera al trio dentro l’area, palla alta.

7′ – Pulisic tenta il tiro da fuori area, pallone deviato in corner.

5′ – Chukwueze si è fatto male al dito di una mano.

2′ – GOL CAGLIARI. Dopo 70 secondi è Zortea a trafiggere Maignan con un tiro potente dentro l’area sugli sviluppi di un corner.

1′ – Match iniziato a Cagliari, l’arbitro Fabbri ha fischiato il via.

Le formazioni ufficiali di Nicola e Fonseca

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Deiola; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. A disp.: Ciocci, Scuffet; Azzi, Obert, Wieteska; Felici, Gaetano, Jankto, Marin, Prati; Lapadula, Mutandwa, Pavoletti. All.: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leão; Camarda. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Terracciano, Tomori; Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Okafor. All.: Fonseca.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.