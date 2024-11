L’affare si è bloccato, i tifosi del Milan iniziano a sudare freddo

Situazione sempre più complicata in casa Milan: l’affare si è bloccato, non si intravede una soluzione e i tifosi rossoneri iniziano a sudare freddo sempre più in ansia

C’è ansia in casa Milan per la situazione relativa ad un affare che si è di fatto bloccato e le ultime vicende di certo non aiutano ad avere una soluzione in tempi rapidi. Lo spauracchio dietro l’angolo è che accada quello che tutti vogliono scongiurare.

Probabilmente sono altre le priorità per la società, anche perché si vuole capire come poter procedere dopo gli ultimi risultati deludenti. Non per i tifosi che ne fanno un idolo assoluto e lo vorrebbero legato a vita alla propria maglia.

Affare bloccato, tifosi del Milan in ansia! La situazione

Il tema del rinnovo di contratto è alquanto scottante per diversi talenti del nostro calcio. La scadenza nel 2026 significa trovare un accordo entro la fine della stagione, altrimenti sarà addio per non perderlo a zero tra un anno. Ci riferiamo al caso di Theo Hernandez.

Il francese ha fin qui deluso le aspettative e non riesce più a fare la differenza come una volta, soprattutto nelle ultime uscite è sembrato un lontano parente del terzino che tutti conoscono. Vero, quando è in giornata continua a regalare gol e assist ma in questa stagione è troppo discontinuo. A Cagliari, ad esempio, è stato tra i peggiori in campo, con tanto di ammonizione gratuita sul finire di gara. Insofferenza legata anche al caso rinnovo?

Le cose stanno così: Theo è in scadenza tra un anno e mezzo, e si vociferava di contatti tra le parti per procedere al rinnovo. La trattativa però si è come bloccata all’improvviso e al momento non ci sono novità. La società è stata frenata anche dal suo recente rendimento. Ad oggi tutto tace e questo può portare il terzino a fare altre scelte.

I tifosi sono in ansia e sperano di ricevere buone notizie quanto prima. Theo però dovrà ritrovare sé stesso e la migliore condizione per poter portare richieste alla società soprattutto dal punto di vista economico, il vero motivo per il quale ad oggi il contratto non è stato ancora firmato. Il francese chiede di più ma per ottenere l’aumento deve cambiare registro. Questa versione di Theo Hernandez non fa bene né al Milan né al giocatore stesso. Gli sprazzi visti fin qui, specialmente in alcune uscite di campionato, contro squadre per lo più della parte bassa della classifica non bastano. Uno con il suo talento deve eccellere sempre.