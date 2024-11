Niente da fare: non giocherà più col Milan, via a gennaio

Niente da fare per il giocatore: è stato definitivamente bocciato da Paulo Fonseca, non giocherà più col Milan ed è pronto l’addio. Via a gennaio!

Stando alle ultime dichiarazioni, arrivate anche prima del match contro la Juve, il Milan non farà grossi interventi sul mercato di gennaio. A sentire la conferenza stampa alla vigilia dell’incontro con i bianconeri di Paulo Fonseca, infatti, si vuole puntare sulla rosa a disposizione attualmente e cercare lì nuove soluzioni. Un altro centrocampista? C’è Bennacer, che presto rientrerà dall’infortunio e sarà lui ad essere il vice-Fofana.

Lo stesso per il ruolo di vice Theo Hernandez, in rosa c’è già Terracciano e inoltre dall’Under 23 saranno sempre più frequenti le chiamate per Bartesaghi. La filosofia del club è di non investire sul mercato, quando si hanno in casa i giocatori che numericamente possono valere da nuovi acquisti. In attacco anche la rosa è abbastanza fornita, soprattutto se si continuerà a giocare con una sola punta. Dietro Morata ci sono Abraham, Jovic, Camarda e all’occorrenza in caso di necessità anche Okafor può essere schierato da riferimento centrale.

Addio al Milan, è stato bocciato in maniera definitiva! I dettagli

Lì davanti, probabilmente, sono anche in troppi. Ed è per questo che uno di loro, a meno di improbabili cambio modulo da parte dell’allenatore portoghese, andrà via a gennaio. C’è un giocatore, infatti, che non ha convinto e già la scorsa estate vedeva il suo futuro in bilico.

Luka Jovic ha fin qui raccolto le briciole. L’ex Real Madrid non è entrato nelle grazie di Fonseca. Ha sofferto comunque di diversi infortuni che spesso l’hanno costretto a fermarsi ma al momento è l’ultimo degli attaccanti per l’ex Roma, addirittura dietro anche al giovane Camarda. L’anno scorso con Pioli, pur non essendo mai stato un titolare, rientrava nelle rotazioni e qualche soddisfazione a livello realizzativa se l’è tolta, specialmente entrando dalla panchina. Quest’anno zero. A gennaio lascerà la città del Duomo.

Per lui ci sono varie ipotesi, probabilmente resterà in serie A. Una lo porta dritto al Torino, bisognoso come il pane di un nuovo innesto dopo l’infortunio di Duvan Zapata. I granata busseranno alla porta dei rossoneri che in cambio sono pronti a chiedere una prelazione per Samuele Ricci in vista della prossima stagione. Quella piemontese non è l’unica pista per l’ex Real Madrid, in una fase sempre più critica della sua carriera.