Il messaggio a Sinner sconvolge il mondo del tennis, ora non ci sono più dubbi

Arriva un messaggio a Jannik Sinner molto chiaro: i tifosi restano senza parole, mondo del tennis sconvolto. Ma ora non ci sono più dubbi su come stanno realmente le cose

Jannik Sinner ha concluso il suo anno come lo aveva cominciato: da protagonista, vincendo trofei. Grazie alle sue prestazioni da numero uno al mondo ha portato l’Italia al successo per il secondo anno consecutivo in Coppa Davis. E si affaccerà al 2025 ancora in vetta al ranking ATP. Diversi i titoli importanti arrivati in questo 2024 per lui da sogno: Australian Open, US Open, ATP Finals, Coppa Davis e tanti altri tornei minori. Il mondo del tennis ha un re assoluto in questo momento.

In Italia è esplosa la Sinner mania e un boom per il tennis che non si vedeva da tempo immemore. Gli ascolti sono da record rispetto il passato, soprattutto grazie all’altoatesino che ha riportato in vetta il nostro paese dopo tanti anni e per la prima volta in determinati traguardi (mai nessun tennista azzurro era stato primo nella classifica ATP e nessuno aveva mai conquistato le ATP Finals). Del classe 2001 colpisce anche il suo carattere sempre umile e con dedizione verso il lavoro. “Se non vinco imparo” ama ripetere.

Sinner, il messaggio spazza via i dubbi: mondo del tennis sconvolto

Jannik piace tantissimo prima di tutto per il ragazzo che è, sempre rispettoso ed educato. Inoltre è un anti-divo, non gli piace apparire molto davanti alle telecamere. Il suo carattere molto riservato e schivo spesso hanno messo in difficoltà gli addetti ai lavori e amanti del gossip per saperne di più sulla vita privata, come sta accadendo in questi mesi.

L’azzurro, infatti, era felicemente fidanzato con la tennista russa Anna Kalinskaya ma sembra che tra i due qualcosa si sia rotto. Lei non è stata più vista in giro a seguire il suo ragazzo né a Torino per le ATP Finals né a Malaga per la Coppa Davis. Preferendo qualche giorno di relax a Miami con le amiche. Inoltre ha smesso di seguire Jannik su Instagram. Che qualcosa non andasse tra i due era palese, adesso è arrivato un messaggio che lascia senza dubbi e vale come una rivelazione.

La russa ha postato una storia su Instagram con questo messaggio: “Qualcuno ancora sorride quando ricorda un momento con te”, mentre la canzone in sottofondo molto malinconica si intitola “Missing pieces“, ovvero “pezzi mancanti“. Il post ha tutta l’aria di essere una frecciatina all’altoatesino. In questi giorni, in cui Sinner è ricoperto dalla gloria dell’ennesimo titolo vinto, lei sta postando moltissimo e di recente ha anche messo un “like” ad un tifoso che le aveva scritto che Jannik non la apprezzava abbastanza. Tutti indizi che valgono una prova. Alla base della rottura ci sarebbero le priorità dell’azzurro, concentrato più sulla sua carriera che sulla vita privata.