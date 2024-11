Milan, blitz per Nino Marcelli: il retroscena sull’offerta

Il club rossonero ha fatto un tentativo per il giovane talento slovacco: ecco il racconto di come sono andate le cose.

Martedì sera il Milan ha affrontato lo Slovan Bratislava e ha faticato più del previsto a vincere. Quando Tammy Abraham ha realizzato il gol del 3-1 al 71′, sembrava finalmente essersi messo tutto in discesa. Poi all’88’ è arrivato un altro gol della squadra di casa che ha fatto temere la beffa, che fortunatamente non è arrivata.

A segnare la rete che ha ridato speranza agli slovacchi è stato Nino Marcelli, subentrato nel secondo tempo e autore di una vera prodezza. Con un tiro di sinistro fatto partire appena fuori area ha mandato il pallone all’incrocio dei pali, non lasciando scampo a Mike Maignan. Vero che l’azione avrebbe dovuto essere stoppata molto prima per un doppio fallo subito dai rossoneri e non fischiato dall’arbitro Sanchez, però rimane il gesto tecnico compiuto dal 19enne esterno offensivo slovacco.

Calciomercato Milan, la trattativa per Marcelli dello Slovan

La cosa curiosa è che Marcelli ha anche avuto la possibilità di diventare un giocatore del Milan. Lo aveva rivelato Ivan Kmotrik Jr, amministratore delegato dello Slovan Bratislava, il quale aveva spiegato che non era stato trovato un accordo economico tra le due società. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla trattativa che ha riguardato il giovane talento.

Robert Vittek, dirigente dello Slovan Bratislava, ne ha parlato a STVR: “Ho preso parte alle trattative con un rappresentante del Milan che è venuto personalmente in Slovacchia. Era il braccio destro di Zlatan Ibrahimovic, il responsabile dell’Under 23. L’interesse era davvero grande, Nino era in cima alla loro lista. Hanno inviato un’offerta ufficiale ma, nonostante la giovane età, non volevamo venderlo facilmente. Nino era interessato a partire, forse ci sperava. Dal punto di vista economico la proposta non era così interessante da dire sì“.

Vittek, ex calciatore della nazionale slovacca, ha svelato che Jovan Kirovski è stato a Bratislava per trattare l’ingaggio di Marcelli e ha anche aggiunto dei dettagli sull’offerta del Milan: “C’era una cifra fissa e tanti bonus legati alle partite giocate. In totale, raggiungeva l’importo che volevamo. Ma volevamo qualcosa subito e poi l’altra parte. La trattativa è fallita. Abbiamo valutato Nino in maniera adeguata alla sua età. Capisco che i loro rappresentati ci abbiano provato e forse c’è stato poco tempo per concludere. Tuttavia, Marcelli ha le carte in regola per entrare nel mirino di un club del genere, non solo del Milan“.

Il quadro della vicenda è chiaro. Vedremo se il Milan si ritroverà a dover rimpiangere di non aver fatto un piccolo sforzo in più per portarsi a casa Marcelli, la cui quotazione è certamente salita dopo il bel gol segnato in Champions League. È trapelato che la proposta rossonera fosse di 4-5 milioni, però lo Slovan vuole di più e cercherà di venderlo a un prezzo più alto quando verrà il momento. Dipenderà molto dal rendimento del ragazzo nei prossimi mesi.