Ok arrivato: Jorginho ha detto sì, torna in Serie A

Jorginho ha le idee chiare: è pronto a tornare in serie A! Ha già detto sì al nuovo trasferimento, farà rientro in Italia. Ecco chi lo vuole

Nuova avventura in serie A alle porte per Jorginho. L’ex centrocampista di Verona e Napoli è lontano dall’Italia da quando nell’estate 2018 lasciò il capoluogo partenopeo per seguire Sarri al Chelsea. Dopo quattro stagioni e mezzo da protagonista in blues, con l’apice nel 2021 quando vinse sia la Champions League sia l’Europeo da protagonista con l’Italia (arrivando solo terzo nella classifica del Pallone d’Oro), l’italo-brasiliano nel gennaio 2023 ha cambiato squadra ma non città. Restando a Londra si è trasferito all’Arsenal, dove milita tutt’oggi.

Con i Gunners le cose non vanno benissimo, fin qui ha visto il campo davvero con il contagocce. Già l’anno scorso era stato tutt’altro che centrale nelle scelte di Arteta, collezionando diverse presenze da subentrato. Quest’anno gli spazi si sono ancora più ridotti. Sembra evidente come a fine anno possa lasciare l’Arsenal e probabilmente la Premier League.

Arriva l’ok, Jorginho è pronto a tornare in serie A

Il classe ’91 è in scadenza di contratto e quasi sicuramente non rinnoverà con i londinesi. Un’ottima opportunità per tutti quei club che sognano di prenderlo a zero, a partire da alcuni in serie A.

Jorginho può davvero tornare in Italia e nel nostro campionato quando saranno trascorsi più di 7 anni dal suo addio. Pur andando verso i 34 anni, può ancora dare molto grazie alla sua esperienza. L’ex Napoli è finito nel mirino di Bologna e Torino per la prossima stagione a parametro zero. Entrambi i club sognano di prenderlo per migliorare la propria linea mediana. Si tratta di due squadre ambiziose, di media fascia che all’occorrenza possono anche lottare per un piazzamento europeo. Jorginho avrebbe già aperto al possibile trasferimento, ci sarebbe il suo ok.

I felsinei dovranno migliorare la loro qualità in mezzo al campo considerando come ci sono troppi elementi col punto interrogativo. Il perno principale, Freuler, è a sua volta avanti con gli anni e un nuovo innesto in quella zona può sicuramente far felici i rossoblù. I granata, invece, con ogni probabilità dovranno sostituire Samuele Ricci destinato ad una big. Jorginho può essere l’elemento perfetto per non rimpiangere l’attuale regista della Nazionale dove, dopo alcuni esperimenti durati un paio di stagioni Europeo compreso, sembra che sarà proprio il classe 2001 a cogliere l’eredità dell’ex Napoli.