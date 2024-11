Colpo in difesa: Lucumì è pronto a dire sì

Il colpo in difesa è pronto ad essere servito: Jhon Lucumì è pronto a dire sì, lascerà il Bologna per la disperazione dei suoi tifosi

Il Bologna è riuscito finalmente a segnare in Champions ma non ad evitare una nuova sconfitta. Se la situazione per quanto riguarda la classifica e il passaggio del turno sembra sempre più disperata, con i felsinei fermi ad 1 punto e al terzultimo posto, almeno il blocco psicologico che vedeva i rossoblù non riuscire nemmeno a realizzare un gol nella competizione più importante per club è stato spazzato via. Inoltre anche il calendario non aiuta i felsinei con tre top team da affrontare.

Né Orsolini né Castro o Dallinga hanno siglato la rete tanto desiderata ma Jhon Lucumì, un protagonista inatteso della sfida contro il Lilla. Sua la zampata vincente che era valsa il momentaneo pareggio. Il difensore colombiano è sempre più un punto fermo nella retroguardia di Italiano e sta riuscendo a togliersi diverse soddisfazioni anche in questa stagione. E ora per lui si aprono le porte di un possibile top club europeo.

Lucumì dice sì: addio al Bologna, arriva il colpo in difesa

Arrivato a Bologna nell’estate del 2022, il classe ’98, è riuscito a mantenere una certa costanza di prestazioni, strappando diverse presenze dal 1′ nonostante la presenza di Beukema e Calafiori nella scorsa annata o di Erlic, Casale e sempre del difensore olandese in questa. Segno di come le sue qualità e doti tecniche siano riconosciute universalmente prima da Thiago Motta e ora da Italiano.

Lucumì è seguito da diversi club, ha tanti estimatori in giro per l’Europa. Anche il Milan lo sta monitorando ma la gara di mercoledì sera può davvero cambiargli la carriera! Non solo dal punto di vista sportivo con il gol realizzato ma anche perché, come riportato dal Corriere di Bologna, al “Dall’Ara” c’erano alcuni osservatori del Real Madrid per visionarlo da vicino! A quanto pare il report stilato sarà alquanto positivo.

Il centrale è in scadenza nel 2026 e può trovare nei blancos la meta perfetta per proseguire la propria carriera. In caso di chiamata da parte del club di Florentino Perez è chiaro che il giocatore non ci penserà su due volte ed è pronto a dire sì. L’addio al Bologna può consumarsi entro qualche sessione di mercato per la disperazione dei tifosi che vedranno andare via un altro dei pilastri difensivi.