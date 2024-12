Due nomi per il dopo Maignan: il Milan ha in mente il sostituto

Arrivano due nomi per il dopo Mike Maignan: il Milan ha già in mente il possibile sostituto del portiere francese che può andar via in estate

Da tempo in casa Milan si vocifera con insistenza del possibile rinnovo di Mike Maignan. Sono spuntate anche le cifre negli ultimi mesi: nuovo accordo per altri quattro anni a più di 5 milioni di euro a stagione. Intanto però la fumata bianca con firma e annuncio non arriva e il tempo passa. Il portiere francese è in scadenza nel 2026 e senza il prolungamento di accordo entro la prossima estate è chiaro che sarà messo sul mercato per fare cassa.

La situazione è incerta: si vociferava di una richiesta troppo alta per le casse del club sin dalla scorsa estate. Poi la svolta avvenuta ad ottobre, che lasciava presagire ad un accordo imminente alle cifre comunicate sopra. Da allora un nuovo stop che potrebbe far pensare ad una fumata grigia tendente al nero. Non è un caso che la volontà dell’estremo difensore francese sia quella di incassare di più e soprattutto di ambire ad altissimi livelli, cosa che il Milan attuale non si sa fino a che punto possa garantirgli.

Milan, due nuovi nomi per il dopo Maignan: le ultime

Le proposte nei top club europei non gli mancano ed è per questo che ha messo tutto in stand-by. Vuole riflettere e vederci chiaro, prima di prolungare. Altrimenti sarà addio. In questa situazione di incertezza, la società rossonera, come legittimo che sia, si è già iniziata a guardare altrove e avrebbe individuato due profili perfetti per il post-Maignan.

Il primo è Alex Meret, il secondo Marco Carnesecchi. L’attuale portiere del Napoli da anni difende i pali azzurri tra lo scetticismo della piazza che non lo ha mai visto di buon occhio e al primo errore arrivano pesanti critiche sul suo conto. In una delle prossime sessioni di mercato può lasciare il capoluogo partenopeo, soprattutto se dovesse arrivare un’importante offerta da un club blasonato come quello meneghino.

L’estremo difensore dell’Atalanta, invece, è un autentico predestinato. Dalla sua ha l’età e una carriera in forte ascesa. Trattare con i Percassi, con la Dea in pianta stabile tra le super big del campionato, però non è facile. Già nella trattativa con Koopmeiners si sono rivelati un osso molto duro e pretendono il massimo per i propri gioielli come giusto che sia. Ecco perché in ogni caso il Milan dovrà fare una spesa importante per la porta in caso di addio di Maignan. Le idee attuali portano ai due italiani, il gruzzoletto necessario può arrivare proprio dalla cessione del francese.