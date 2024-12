L’ex Juventus nel mirino: il Milan lo prende per sostituire Tomori

Il Milan ha individuato l’ex calciatore della Juventus come rinforzo migliore per eventualmente sostituire Fikayo Tomori: la strategia dei rossoneri.

Sei rei e cinque marcatori diversi hanno condotto il Milan alla vittoria contro il Sassuolo per 6-1 in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Un risultato che anima la ripresa dei rossoneri in termini generali, la quale è stata commentata nel post-partita da Fikayo Tomori. Il difensore è intervenuto ai microfoni di ‘Mediaset’, sottolineando il lavoro che la formazione continua a svolgere per solidificare il reparto arretrato: “Stiamo difendendo meglio come squadra, anche come linea. Stiamo andando sempre meglio”.

Ma per quanto tempo il nazionale inglese continuerà a essere parte della squadra milanese? L’interrogativo è d’obbligo. Infatti, nonostante il contratto in corso di validità con il Milan fino al giugno del 2027, si susseguono da tempo voci circa una sua possibile cessione anticipata.

Rispetto alla passata stagione, il rendimento del difensore non starebbe rispondendo alle aspettative e sarebbero sorti più episodi quest’anno a convincere la dirigenza del Milan a considerare offerte per il calciatore e disporre poi dell’eventuale gruzzoletto per un successivo innesto difensivo. D’altronde a Tomori non mancherebbe mercato. In Premier League si registra l’interesse da parte di West Ham e Newcastle, per una base di partenza che si aggira intorno ai 40 milioni di euro per quanto concerne il valore del cartellino.

Milan, via Tomori e l’ex Juventus torna in Serie A: il piano dei rossoneri

Stando alle informazioni che circolano in rete, il Milan avrebbe già individuato il profilo adeguato a raccogliere l’eredità di Fikayo Tomori. Si tratta di un giocatore che ben conosce la Serie A, essendosi formato nelle giovanili della Juventus e avendo indossato le casacche di Sampdoria, Salernitana e Genoa. Attualmente si disimpegna nel Tottenham e si tratta di Radu Dragusin. Da tempo il suo nome orbita intorno al Milan e in estate potrebbe giungere il momento propizio per la trattativa.

Il presente del calciatore in Premier League non è del tutto soddisfacente, a causa delle contenute opportunità che sta avendo di mettersi in mostra. Tuttavia la stagione è ancora lunga e gli scenari potrebbero ribaltarsi. Se invece si dovesse proseguire su questa scia – come ammesso dallo stesso agente – si troverebbero nuove soluzioni e il Milan potrebbe rappresentare una di queste. Discorso rimandato a giugno, ma attenzione massima fin da ora.