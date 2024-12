Il gol e l’addio: è finita l’avventura al Milan

Nonostante il momento speciale dei giorni recenti, il Milan si predispone a congedarsi entro la stagione da uno dei suoi calciatori simbolo: le ultime dal calciomercato.

È cambiata l’aria in casa rossonera nelle ultime settimane. Partita dopo partita, la formazione guidata da mister Paulo Fonseca sta costruendo la sua identità e i numeri iniziano a essere coerenti con questa condizione. Infatti, tra campionato e coppe si è giunti al settimo risultato utile consecutivo con conseguente passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, in seguito alla roboante vittoria contro il Sassuolo per 6-1.

Fra i calciatori che hanno apposto il proprio nome sul tabellino dei marcatori durante la sfida contro i neroverdi c’è stato anche Davide Calabria. Il difensore rossonero è stato scelto anche come capitano per il match e si è regalato la gioia di esultare, mentre il suo futuro è tutto da decifrare.

Infatti, contratti alla mano, il suo vincolo con il Milan terminerà al finire della stagione: la scadenza recita giugno 2025. Si tratterebbe della conclusione di un percorso che a oggi ne ha definito l’intera carriera. Quella rossonera è l’unica divisa indossata dal calciatore fino a oggi. Tuttavia la società non sembra così convinta di volerne negoziare la permanenza. Allo stato dei fatti non c’è stato alcun contatto per avviare le trattative di rinnovo, nonostante la disponibilità del calciatore, il quale percepisce circa 2 milioni di euro di ingaggio all’anno.

Milan, vento d’addio per capitan Calabria: come stanno le cose

Secondo le indiscrezioni in circolazione, la preferenza di mister Paulo Fonseca sarebbe per la permanenza in squadra del calciatore per il corso della stagione attuale. Ciononostante non si possono escludere delle novità diverse già durante la sessione invernale di calciomercato, qualora a gennaio dovesse giungere un’offerta da 3-4 milioni di euro e Davide Calabria dovesse puntare i piedi per trovare maggiore spazio e perché consapevole di quello ridotto all’osso al Milan.

D’altronde al calciatore italiano non mancano le pretendenti, siccome piacerebbe in Serie A alla Roma di Claudio Ranieri e non sarebbe nemmeno la prima volta che la squadra della Capitale viene accostata al profilo del difensore del Milan. Vari ragionamenti saranno portati avanti, in attesa di capire se ci sarà una svolta diversa rispetto a un nuovo contratto. Nel frattempo il calciatore prova a godersi quelli che potrebbero essere gli ultimi mesi al Milan.