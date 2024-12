Serie A, Milan male negli scontri diretti: il pessimo bilancio contro le rivali

Il KO contro l’Atalanta è molto pesante per la squadra rossonera: in generale, contro le big lo score non è positivo in questa stagione.

Quello a Bergamo era un test molto importante per il Milan, che in campionato sta avendo qualche difficoltà e ha una classifica al di sotto delle aspettative. Vincere sarebbe stato molto importante, però probabilmente anche un pareggio non sarebbe stato accolto negativamente. Invece, è arrivata una sconfitta.

Paulo Fonseca ha sottolineato che il gol irregolare di Charles De Ketelaere ha condizionato la partita e che un altro momento decisivo è stata l’uscita dal campo di Christian Pulisic per infortunio. Il nazionale americano ha avuto problemi fisici anche prima del big match contro il Napoli e prima di quello contro la Juventus. C’è pure un po’ di sfortuna in questo Diavolo, che sta faticando più del previsto in Serie A e che in questo momento ha la qualificazione alla prossima Champions League compromessa. Parlare addirittura di Scudetto è inutile.

Milan, i numeri contro le big del campionato

Il Milan è settimo nella classifica del campionato ha affrontato tutte le sei squadre che gli sono davanti. Il bilancio è negativo: una vittoria, due pareggi e tre sconfitte, solo 5 punti ottenuti su 18 possibili. L’unico successo è stato conquistato nel derby contro l’Inter del 22 settembre, quando è stato un gol di Matteo Gabbia a regalare il 2-1 definitivo e a interrompere una lunga striscia di sconfitte nelle stracittadine milanesi.

In precedenza i rossoneri avevano affrontato la Lazio a Roma. Era il 31 agosto e dopo 8 minuti ci fu il vantaggio firmato Strahinja Pavlovic. La squadra di Marco Baroni ha ribaltato tutto con le reti di Taty Castellanos e Boulaye Dia, ma al 72′ il neo-subentrato Rafael Leao ha realizzato il gol del finitivo 2-2. Il 6 ottobre il Milan ha perso 2-1 a Firenze contro la Fiorentina, subendo la prima rete da Yacine Adli e poi pareggiando con Christian Pulisic, prima che Albert Gudmundsson sfruttasse un assurdo errore difensivo rossonero per battere nuovamente Mike Maignan.

Il 29 ottobre il Napoli di Antonio Conte ha sbancato San Siro vincendo 2-0, in gol la coppia Lukaku-Kvaratskhelia nel primo tempo. Il 23 novembre, sempre a Milano, c’è stato uno scialbo 0-0 contro una Juventus piena di assenti: tante le critiche a Fonseca per non aver osato un po’ di più. E secondo molti l’allenatore portoghese sarebbe stato un po’ rinunciatario anche nel secondo tempo a Bergamo, venendo poi beffato dell’Atalanta, che ha segnato il gol vittoria con un’altra situazione da palla inattiva in cui i rossoneri non sono stati attentissimi.