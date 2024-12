Il regalo di Natale per Ranieri è un ex Milan: assalto a gennaio

Claudio Ranieri e la Roma l’hanno messo nel proprio mirino: il regalo di Natale per i giallorossi è un ex Milan, assalto già a gennaio?

La Roma è a caccia di rinforzi per il mercato di gennaio. La situazione attuale in casa giallorossa pone delle riflessioni importanti da parte dei dirigenti con Claudio Ranieri pronto a fare la sua parte e indicare ai Friedkin e a Ghisolfi quali sono i ruoli maggiormente da rinforzare. La società è pronta a mettersi sin da subito al lavoro per regalare già nei primi giorni della riapertura delle trattative i primi colpi senza perdere tempo.

Un reparto in cui si investirà è sicuramente quello offensivo, fin qui troppo leggero. Serve un vice Dovbyk (Shomurodov fin qui è stato un fantasma) e aggiungere fantasia sulla trequarti, considerando le difficoltà di Soulé e i soliti problemi fisici di Dybala. Per questo si cerca con insistenza un…regalo di Natale lì davanti. Ranieri lo avrebbe individuato in un ex Milan con l’assalto che può partire già a gennaio.

Un ex Milan per Ranieri e la Roma: arriva a gennaio?

Non sarà comunque facile arrivare al calciatore in quanto la sua attuale società difficilmente se ne priverà, soprattutto considerando la situazione in cui versa. Ma davanti ad un’offerta importante del club capitolino, tutto è possibile. Il Milan guarda interessato alla finestra perché può beneficiarne dalla situazione.

Daniel Maldini è sicuramente uno dei giocatori più talentuosi del Monza, uno dei pochi fin qui a salvarsi in un’annata nata davvero storta per i brianzoli. La scorsa estate, il figlio d’arte, è stato venduto a titolo definitivo dal Milan che forse se n’è disfatto troppo precipitosamente. Da lì è iniziata la scalata del fantasista, culminata con le due chiamate (ad ottobre e novembre) in Nazionale da parte del CT Luciano Spalletti. Si era vociferato di un possibile ritorno in rossonero, potendo beneficiare della clausola presente nel contratto del classe 2001.

I meneghini, infatti, dovranno incassare il 50% sulla futura rivendita del ragazzo. Quindi se volessero riprenderlo potrebbero farlo a metà prezzo. Altrimenti, se Maldini andrà altrove, guadagneranno la metà della cifra incassata dal Monza. Al momento è più probabile la seconda ipotesi, considerando quanto piaccia alla Roma. Ibra e soci seguono con interesse lo sviluppo della possibile trattativa, visto che l’eventuale cessione del figlio d’arte, porterebbe un buon gruzzoletto nelle casse dei rossoneri. Ranieri e la Roma sembrano voler accelerare per Maldini e questa notizia farà sicuramente piacere anche al Milan.