Milan, l’infortunio è serio: per lui il 2024 è finito

Non solo Loftus-Cheek e Okafor, c’è un altro infortunato che deve dire stop in anticipo al suo 2024. Ecco tutti i dettagli

Mancano due partite alla fine di questo difficile 2024. Il Milan scenderà in campo venerdì per affrontare l’Hellas Verona in campionato prima di Natale, dopodiché giocherà il 29 dicembre contro la Roma. Concluderà così l’anno, ma gli impegni ravvicinati non sono per niente finiti: i primi giorni di gennaio è già in programma la Supercoppa Italiana che, come sappiamo, si disputerà con la formula del torneo. I rossoneri sanno già di dover affrontare la Juventus il 3 gennaio in semifinale.

Il periodo è di quelli davvero complicati e ricchi di impegni. Non ci si ferma mai e questo è un grave problema per tutte le squadre, soprattutto quelle che, a livello di rosa, non sono poi così tanto attrezzate. Il Milan le alternative le ha (anche se ha un problema di caratteristiche a causa di una pessima costruzione della rosa da parte dei dirigenti) ma deve fare i conti per la prima volta quest’anno con una emergenza infortuni. Dopo Pulisic e Loftus-Cheek, ecco anche altri due stop: Musah, che si è infortunato dopo la Stella Rossa, e Okafor, che salterà sicuramente anche la Supercoppa. E adesso arrivano notizie poco confortanti anche per quanto riguarda l’americano.

Infortuni Milan, anche per lui il 2024 è finito: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Musah è sicuramente finito il 2024. Nelle ultime ore da Milanello filtrava un certo ottimismo sulle sue condizioni, tant’è che si parlava anche di un rientro per la partita col Verona. A quanto pare però non è così: anzi, la situazione è piuttosto seria. L’ex Valencia infatti non solo salterà la sfida del Bentegodi, ma non sarà a disposizione di Fonseca nemmeno per la Roma il 29 dicembre prossimo.

Questo significa che rivedremo Musah in campo soltanto a gennaio. A questo punto bisogna sperare che torni in tempo utile per la Supercoppa. L’americano nelle ultime settimane ha assunto un ruolo molto importante dal punto di vista tattico: le sue caratteristiche hanno permesso a Fonseca si schierarlo come “ala tattica”, cioè da esterno destro che ripiega in difesa per formare una linea a cinque. Lavoro che fa anche Chukwueze, ma con meno impatto. Il nigeriano resta un’opzione utile per sostituirlo ma il tecnico potrebbe ripiegare su Alex Jimenez, e quindi riportando Theo Hernandez titolare a sinistra. Attenzione anche ad altre alternative dalle giovanili come ad esempio Filippo Scotti, che sembra essere finito nel mirino di Fonseca per un prossimo debutto. Vedremo se Musah riuscirà quindi ad essere in Arabia Saudita per la Supercoppa. Dovrebbe farcela, invece, Pulisic, così come Bennacer e Jovic, gli altri due infortunati (oltre al lungo degente Florenzi).