Squalifica Sinner, l’annuncio gela il tennis italiano: ci siamo

Arriva l’annuncio che riguarda la presunta squalifica per doping di Jannik Sinner: il tennis italiano è gelato, i tifosi dell’azzurro tremano

Jannik Sinner ha avuto un 2024 da favola. Ha praticamente stracciato la concorrenza, battendo diversi record, come quello di essere il primo italiano ad issarsi in vetta alla classifica del ranking ATP. Ha vinto i primi due grandi Slam della carriera e altri trofei altrettanto importanti come ATP Finals e Coppa Davis, guidando l’Italia ad uno storico bis a Malaga. Nella sua annata fantastica c’è un solo piccolo neo che presto potrebbe trovare una soluzione: il caso doping.

Il tennista altoatesino, infatti, è stato trovato positivo al Clostebol in un controllo avvenuto a marzo durante gli Indian Wells. La positività, riscontrata due volte, è emersa solo in estate con l’ITIA che aveva creduto alla buona fede del classe 2001 che dal primo momento si era professato innocente e di aver assunto la sostanza in maniera inconsapevole. Il peggio sembrava esser stato scongiurato, ma la WADA, l’azienda mondiale antidoping, ha voluto riaprire il caso e ha rimandato il tutto al TAS di Losanna chiedendo una squalifica da uno a due anni.

Squalifica Sinner, arriva l’annuncio che terrorizza gli italiani!

Nelle prossime settimane ci sarà la sentenza, intanto per Sinner non deve essere facile convivere con questa spada di Damocle che pende sulla sua testa. Nonostante tutto, però, non si è lasciato condizionare in campo e i risultati si sono visti, continuando a fare la differenza e vincendo diversi titoli. Con lo stesso spirito si sta allenando in vista del 2025 con il primo impegno che sarà l’Australian Open.

Intanto nelle ultime ore è arrivato un annuncio che ha gelato gli italiani e i fan dell’altoatesino. Ormai ci siamo, la sentenza sulla squalifica sta per arrivare. Ne è sicuro Filippo Volandri, il capitano dell’Italia che si è affidato ad occhi chiusi per due anni all’azzurro per vincere la Coppa Davis. L’ex tennista ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cerimonia dei Collari d’oro al merito sportivo a Roma. Tra i vari argomenti toccati, c’è anche quelli relativi al caso doping e le sue parole fanno tremare tutti.

“Nonostante la vicenda a tutti nota, Sinner è diventato numero uno al mondo, vincendo tanti trofei tra cui la Coppa Davis. Questo dimostra la sua forza mentale prima ancora di quella sportiva”, è l’incipit della risposta del capitano azzurro. Poi prosegue: “Sul caso WADA siamo spettatori come tutti, speriamo nel lieto fine ma purtroppo non so dire come andrà a finire“. In queste dichiarazioni di Volandri si nota come l’auspicio è che non ci siano conseguenze ma un timore su una presunta squalifica a quanto pare c’è anche per chi vive il tennis da dentro.