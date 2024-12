Chukwueze all’Arsenal: il prezzo è fissato, ma può lasciare con lo scambio

Samu Chuwkueze può dire addio al Milan già durante il calciomercato di gennaio. La Premier League e l’Arsenal nel futuro

L’avventura al Milan di Samu Chukwueze appare davvero agli sgoccioli. Una stagione e mezzo non è bastata per prendersi il Diavolo, ora sempre più convinto di venderlo al miglior offerente

Il club rossonero si aspettava ben altro dal nigeriano, che non è mai riuscito a mostrare le sue qualità fino in fondo. Qualche partita positiva e nulla più per un giocatore che nei piani del Milan avrebbe dovuto fare il titolare, lì sulla destra. L’ex Villarreal però ha deluso proprio tutti: sia con Stefano Pioli che con Paulo Fonseca non è riuscito ad imporsi e valutare una sua cessione è davvero d’obbligo.

Già a gennaio, così, il Milan può dire addio a Samu Chukwueze. Il nigeriano, nonostante i mesi negativi con il Diavolo, continua ad avere mercato. Piace tanto in Arabia Saudita, ma anche in Premier League. L’interesse da parte dell’Aston Villa, dove c’è Emery pronto a scommettere su di lui, è reale, ma attenzione ad un’altra possibilità, quella che lo porterebbe a Londra e più precisamente all’Arsenal. L’addio può concretizzarsi per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma attenzione ad un possibile affare incrociato con i Gunners.

Milan-Arsenal, i rossoneri riportano in Italia il difensore

Non è un segreto, d’altronde, che in casa Arsenal ci sia un giocatore che tanto piace al Milan, che non sta trovando molto spazio a Londra.

Stiamo facendo riferimento al centrale difensivo, Kiwior, che interessa anche a Inter, Juventus e Napoli. Il giocatore ha una valutazione simile al nigeriano e uno scambio potrebbe essere un’idea da tenere in considerazione, soprattutto se il Milan dovesse cedere subito Fikayo Tomori. E’ evidente che senza l’inglese, il Diavolo avrebbe bisogno di un nuovo difensore centrale e l’ex Spezia potrebbe essere il nome giusto. Oggi l’ex Chelsea è uno degli indiziati principali a lasciare il club rossonero nel corso del 2025. Piace tanto a Giuntoli e Thiago Motta, che lo vorrebbero prendere in prestito con diritto di riscatto, ma può trasferirsi anche lui in Premier League, dove diverse squadre sono pronte a riportarlo in Inghilterra. Il suo futuro al Milan, come quello di Samu Chukwueze, appare segnato. Ma serve l’offerta giusta visto che il Diavolo lo acquistò per 35 milioni di euro.