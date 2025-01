Via Chukwueze, il sostituto è portoghese: lo manda Mendes

Idea dal Portogallo per sostituire l’eventuale cessione di Chukwueze: a spingere per questo affare è Jorge Mendes, i dettagli

Cambia tutto al Milan. La scelta della società è stata forte e sorprendente: via Paulo Fonseca, che non è riuscito ad imporre le sue idee di gioco e a conquistare risultati positivi con continuità, dentro Sergio Conceicao. Il portoghese si è presentato in conferenza stampa e ha subito fatto capire le sue idee: non è molto interessato al bel gioco, ma solo a vincere partite. C’è da dire che il suo Porto però ha sempre mostrato grande organizzazione e identità.

La società lo ha scelto per dare una scossa a tutto l’ambiente, in particolar modo nel gruppo squadra: se le cose con Fonseca non hanno funzionato, gran parte della responsabilità è la loro. Adesso devono dare subito risposte e c’è l’occasione giusta: fra due giorni c’è la semifinale di Supercoppa contro la Juventus a Riyad e sarebbe bello vincere per iniziare col piede giusto e dare una bella carica di energia. A vittorie e prestazioni, poi, sarebbe il caso di aggiungere anche qualche colpo di mercato in questo gennaio, che cade a pennello. Un nuovo esterno d’attacco pare essere un obiettivo e c’è un nome che piace particolarmente a Conceicao (spinto anche da Jorge Mendes).

Dallo Sporting Lisbona al Milan, ecco l’erede di Chukwueze

Purtroppo Samuel Chukwueze non è proprio riuscito ad imporsi al Milan. Si pensava che con Fonseca potesse cambiare registro, invece le difficoltà sono rimaste. Sembra chiaro che non ci siano molti margini di miglioramento e siamo arrivati al punto che forse anche per lui è meglio cambiare aria. I rossoneri sperano in un’offerta in questo gennaio, magari in Premier League, dove c’è anche Unai Emery, il suo ex allenatore al Villarreal.

Se dovesse concretizzarsi la cessione, il Milan potrebbe virare su Francisco Trincao, talentuoso esterno portoghese dello Sporting Lisbona, con un passato anche al Barcellona. A 25 anni non è ancora riuscito ad emergere in maniera definitiva ma le qualità sono indiscutibili. Dietro a questo possibile affare c’è la regia di Jorge Mendes, che lo avrebbe proposto alla dirigenza rossonera come rinforzo in questa sessione. C’è già il sì di Conceicao, che lo conosce molto bene. In scadenza con lo Sporting nel 2026, il Milan potrebbe arrivarci con un’offerta da 20-25 milioni: soldi che potrebbero essere incassati, come detto, da un’eventuale cessione di Chukwueze. L’alternativa è Pepe del Porto, il brasiliano esploso proprio con il neo tecnico rossonero.