Ultim’ora Juve-Milan, cambia la data della semifinale di Supercoppa: è polemica

Clamorose novità riguardo la sfida di Supercoppa italiana tra Milan e Juve. Caos sul web per quello che sta succedendo.

C’è grande attesa per la semifinale di Supercoppa italiana tra Milan e Juve, sfida molto importante tra due squadre in difficoltà che regala l’occasione di poter prendere parte alla finale per il primo titolo del 2025. Sia Thiago Motta che Sergio Conceicao hanno una grandissima opportunità ed i tifosi sperano di tornare alla vittoria.

Milan Juve è una sfida che regala grosse emozioni storicamente e che concede tanti temi per questa partita. Sarà la prima di Conceicao e il neo tecnico rossonero debutterà contro la squadra del figlio Francisco, protagonista finora di un’ottima stagione con la maglia bianconera. Tante coincidenze ma nelle ultime ore la sfida tra Milan e Juve ha scatenato il web. Polemiche e anche ilarità per una situazione per certi versi grottesca.

Milan Juve cambia data e orario, o almeno è questo quello che è apparso in queste ore sul web. Un post social che ha portato tanti commenti e gli utenti ‘divertiti’ hanno criticato questo post. Questa sera ovviamente ci sarà la prima semifinale tra Inter e Atalanta, ma non per i colleghi di Sportmediaset che hanno pubblicato un post diventato virale in pochi minuti. La nota emittente ha pubblicato infatti un post con la data e l’orario di Milan Juventus, ma in maniera sbagliata.

Milan Juve, quando si gioca la semifinale di Supercoppa?

Il portale ha pubblicato una foto di presentazione con Rafa Leao e Kenan Yildiz ed un post su Facebook che afferma che la sfida tra i due club si disputerà questa sera alle ore 20, al posto di Inter-Atalanta. Ovviamente un chiaro errore e in molti lo hanno notato, un errore grave con i colleghi che hanno corretto il post ma non la foto e in molti lo hanno sottolineato. In molti hanno realizzato degli autentici sfottò all’emittente, c’è chi sottolinea ‘Non conoscete neanche la vostra programmazione’ facendo riferimento al fatto che la gara verrà trasmessa su Mediaset.

Poi nei commenti c’è chi mette in discussione la scelta di mettere in foto Rafa Leao, giocatore al momento infortunato e che difficilmente prenderà parte alla gara. Insomma Milan Juve si giocherà domani ma non per tutti e l’errore sta facendo letteralmente il giro del web, un errore comunque abbastanza grave e che ha generato discussioni.

Il match ricordiamo si disputerà domani alle ore 20 e quello in foto è semplicemente un curioso quanto abbastanza particolare errore.