Prima tegola per Conceicao al Milan, non c’è niente da fare

Niente da fare per il Milan e per il suo nuovo allenatore: il giocatore non arriverà, è stata appena diffusa la smentita

Il calciomercato di gennaio è iniziato e arrivano le prime indiscrezioni. Il Milan pare essere una delle squadre più attive: c’è la necessità di rinforzare la rosa per poter rientrare, il prima possibile, nella corsa Champions League. La vittoria della semifinale di Supercoppa contro la Juventus ha alimentato l’energia positiva iniziata con l’arrivo di Sergio Conceicao. Ora la società deve dare un ulteriore segnale con qualche acquisto per dare ancor di pi la scossa.

Ma cosa serve a questa squadra? Una cosa è certa: c’è bisogno di un acquisto per reparto per poter alzare l’asticella. Acquisti che possono essere finanziati anche dalle cessioni visto che è in dubbio il futuro di Tomori e Chukwueze. Un centrocampista potrebbe essere la priorità, anche se è rientrato a pieno regime Ismael Bennacer: se l’algerino darà certezze dal punto di vista fisico, allora si potrà anche pensare di rinunciare, ma non è esclusa la possibilità di prendere un giocatore a prescindere. Potrebbe essere utile anche un nuovo difensore centrale per completare il reparto e, perché no, anche un nuovo centravanti, visto che Morata e Abraham non sono riusciti ad avere il rendimento che si sperava.

Nunez-Milan, arriva la smentita: i dettagli

In questi giorni è spuntata fuori una clamorosa indiscrezione: il Milan avrebbe fatto un’offerta da 50 milioni per Darwin Nunez, l’attaccante uruguagio che ha intenzione di lasciare Liverpool perché non più coinvolto nel progetto. Una notizia che ha suscitato parecchio interesse e clamore perché parliamo di cifre molto importanti (si parlava di prestito con opzione di acquisto). Nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti in merito a questa possibilità.

Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, non risulta alcun tipo di offerta da parte del Milan per Nunez. Per i tifosi rossoneri non c’era bisogno di una smentita per capirlo: RedBird non farà mai questo tipo di operazione perché il tetto massimo imposto da Furlani per ogni innesto è di 20 milioni. Inoltre, a Nunez andrebbe anche riconosciuto uno stipendio molto importante, anche questo fuori dai parametri della proprietà. C’è anche un altro aspetto da considerare: il Liverpool, nonostante lo scarso minutaggio del giocatore accumulato fino ad ora, non sembrerebbe interessato alla cessione perché significherebbe prendere un sostituto. Insomma, a meno di clamorosi colpi di scena, difficili anche solo da immaginare, il Milan non prenderà Nunez. Con buona pace dei tifosi e forse anche del giocatore stesso, che pochi giorni fa aveva messo “like” ad una sua foto con la maglia rossonera.