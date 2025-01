Dal Manchester City al Milan: il rossonero in prima fila per il super colpo

Il difensore avrebbe chiesto di lasciare il Manchester City già durante questa sessione di calciomercato. Ci sarebbe il Milan in prima fila

Non solo Marcus Rashford. Il Milan potrebbe presto mettere le mani su un nuovo calciatore che gioca a Manchester. Non è un segreto che il club rossonero stia provando a mettere le mani sull’attaccante dello United, come ammesso da Zlatan Ibrahimovic in serata.

“Non so se serve tanto per convincerlo perché il Milan è uno dei più grandi club al momento e tutti vogliono giocarci. Ma è un’operazione difficile e con lui non abbiamo ancora parlato“, ha affermato l’ex attaccanti ai microfoni di Sky Sport, prima del calcio d’inizio della sfida contro il Cagliari.

L’affare come ammesso da Ibrahimovic non è però facile. Il Manchester United è pronto a concedere il prestito, ma serve trovare un accordo sullo stipendio, davvero troppo altro. Rashford guadagna circa 20 milioni di euro lordi a stagione e c’è da fare i conti con una concorrenza importante: dal Barcellona alla Juventus, passando per il Borussia Dortmund e i diversi club di Premier League.

Calciomercato Milan, il difensore da Guardiola: ecco il nuovo terzino

Ma proprio dalla Premier League potrebbe arrivare un altro grande colpo, stavolta in difesa. Dall’Inghilterra scrivono, infatti, del desiderio di Kyle Walker di lasciare il City di Guardiola per giocare altrove.

Secondo The Telegraph ci sarebbe il Diavolo in prima fila per prendere il difensore. Un nuovo terzino destro, questa volta d’esperienza per la linea a quattro di Sergio Conceicao da prendere a zero già a gennaio. E’ pronto un contratto importante. Seguiranno sviluppi nei prossimi giorni.

E’ evidente che l’eventuale addio di Walker porterebbe qualcuno a fare le valigie. Serve certamente l’addio di uno straniero, per questioni di liste, ma allo stesso tempo l’addio di qualcuno sulla destra. Oggi il Milan può disporre di Alessandro Florenzi, Davide Calabria ed Emerson Royal.

Ma nel ruolo, dove ha spesso giocato il brasiliano, possono agire anche Alex Jimenez che Filippo Terracciano. I maggiori indiziati a fare le valigie sono proprie gli italiani. L’ex capitano e l’ex Roma, lo ricordiamo, hanno contratti in scadenza il prossimo 30 giugno. Contratti che non verrano rinnovati. Ad oggi, infatti, non ci sono trattative per prolungare. L’addio di Calabria e Florenzi è davvero vicino.