E’ finita dopo il Milan: l’annuncio ufficiale del ritiro

Un annuncio a sorpresa: il calciatore dice addio al calcio, dopo aver giocato la sua ultima partita con la maglia del Milan

L’annuncio ufficiale è arrivato in tv. Il calciatore ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. La sua ultima partita ufficiale sarà così quella giocata con la maglia del Milan. E’ stato uno dei protagonista della squadra che ha conquistato lo Scudetto.

Una squadra che oggi di fatto ormai non esiste: Zlatan Ibrahimovic si è ritirato e Olivier ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, per l’ultima esperienza della sua carriera. A centrocampo non ci sono più Franck Kessie e Sandro Tonali, così come Rade Krunic. L’unico superstite è di fatto Ismael Bennacer, che non è più lo stesso per via dei troppi infortuni.  In difesa, Pierre Kalulu è stato ceduto in prestito alla Juventus e chi si giocava un posto sulla fascia destra, Calabria e Florenzi, ha di fatto ceduto il posto ad Emerson Royal.

Milan, Kjaer dice basta: addio ufficiale al calcio

Prima di dar spazio alla coppia centrale insuperabile formata dal francese e da Fikayo Tomori, ha recitato un ruolo importante anche Simon Kjaer. Il danese ha poi dovuto fare i conti con un brutto infortunio, che ne ha condizionato pesantemente il resto della carriera.

Il 25 maggio scorso ha così  salutato definitivamente il Milan, disputando la partita contro la Salernitana. Niente addio al calcio, in attesa della giusta offerta. Un’offerta stimolante che lo portasse a rimettersi gli scarpini. Offerta che non è mai arrivata.

Così Simon Kjaer ha annunciato a TV 2 Sport la sua decisione di dire addio al calcio giocato: “Adesso è davvero il momento giusto per chiudere questo capitolo della mia vita. Nella mia testa c’era di chiudere la carriera al Milan. Sapevo benissimo che da lì alla ricerca di qualcos’altro ero così lontano nei miei pensieri e nel processo nella mia testa che non avrei potuto avere un finale migliore. La fine l’ho avuta a San Siro e quell’esperienza… sapevo benissimo che quella era la mia fine”.Â

Simon Kjaer, così, dice basta a 35 anni dopo aver indossato le maglie del Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahce, Siviglia, Atalanta e Milan. Nell’ultimo periodo è stato accostato a diverse squadre di Serie A, dal Parma al Genoa, passando anche per la Juventus, a testimonianza del fatto che l’Italia sarà sempre nel cuore del centrale danese.