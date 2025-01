Conceicao cambia il Milan: novità in attacco

Le scelte di formazione di Sergio Conceicao pronto ad effettuare due cambi per la sfida del suo Milan contro il Como

Poche ore e il Milan di Sérgio Conceição scenderà in campo per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Giornata rimandata per far spazio alla Supercoppa Italiana. Il Diavolo è reduce da un pareggio beffa, contro il Cagliari, e la vittoria è l’unico risultato contemplato.

Sarà un Milan in emergenza quello che si presenterà a Como per sfidare gli uomini di Cesc Fabregas. Il portoghese in avanti, infatti, avrà ancora la coperta corta con Rafa Leao e Christian Pulisic senza alternative. Samu Chukwueze è infortunato e Noah Okafor è stato ceduto al Lipsia in prestito con diritto di riscatto, fissato a 25 milioni di euro.

Così Alex Jimenez e Omoregbe saranno di fatto i primi cambi sugli esterni per Conceicao, che di certo non rinuncerà al dieci e all’undici. Al centro, invece, potrebbe esserci il primo cambio, con Tammy Abraham, pronto a rilevare Alvaro Morata. L’inglese avrà così modo di riscattarsi dopo i gol sbagliati contro il Cagliari.

Como-Milan, le scelte di Conceicao: un cambio a centrocampo

Per quanto riguarda il resto della formazione non dovrebbero esserci stravolgimenti. Qualcuno si aspetta il ritorno di Matteo Gabbia, ma Conceicao appare sempre più indirizzato a dare continuità alla coppia formata da Malick Thiaw e Fikayo Tomori. L’italiano, dunque, è destinato ancora a sedere in panchina al pari di Pavlovic, sempre più ai margini della squadra.

Sugli esterni non si tocca Theo Hernandez, con Emerson Royal sulla destra. Il brasiliano dopo il turno di squalifica si riprende il posto, con Davide Calabria in panchina. Tra i pali, ovviamente, ci sarà Mike Maignan, voglioso di riscattare l’errore contro il Cagliari, che è costato davvero caro.

A centrocampo Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana restano imprescindibili. Da questo punto di vista non è cambiato nulla rispetto alla gestione di Paulo Fonseca. L’olandese il francese sono considerati insostituibili e sono pronti a giocare ancora. L’ex Monaco è sempre sotto diffida e con un giallo salterebbe la prossima partita. In mediana si rivede però Ismael Bennacer, che torna titolare dopo averlo fatto con la Juventus. A fargli spazio sarà Yunus Musah.

COMO: (3-4-2-1) Butez; Goldaniga, Kempf, Dossena; Van der Bremps, Engelhardt, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. All. Cesc Fabregas

MILAN: (4-3-3) Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao. All. Sergio Conceicao