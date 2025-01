Milan nei guai, tre infortuni per Conceicao

Il punto sugli infortunati in casa Milan dopo la partita contro il Como. Il tecnico portoghese perde ben tre calciatori: la situazione

Il Milan di Sergio Conceicao può esultare per la vittoria in rimonta contro il Como, ma deve fare i conti con ben tre infortunati. Durante la partita si è avuto notizia degli stop di Christian Pulisic e Malick Thiaw. L’americano e il tedesco, sostituiti da Jimenez e Matteo Gabbia, però, non sono gli unici ad essersi fermati per dei problemi muscolari.

“Domani sapremo come staranno Thiaw e Pulisic, quando faranno gli esami. A livello fisico la squadra deve migliorare, questo è certo. Anche Morata ha avuto qualche fastidio muscolare“. Sono le parole di Sergio Conceicao in conferenza stampa, che annuncia lo stop anche dell’attaccante spagnolo.

Nella giornata di domani, dunque, avremmo novità in merito alle condizioni di Thiaw e Pulisic. Per quanto riguarda l’ex Atletico Madrid non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Contro la Juventus, però, il numero sette non ci sarà ugualmente visto che è stato ammonito e da diffidato verrà squalificato. Niente sfida alla sua ex squadra, quindi, per Alvaro Morata. Lo spagnolo e gli altri due giocatori citati, però, non saranno gli unici a saltare il match di Torino in programma sabato sera allo Juventus Stadium.

Milan, il punto della situazione verso la Juve

Malick Thiaw, Christian Pulisic e Alvaro Morata salteranno certamente la Juventus al pari di Samu Chukwueze. Il nigeriano, che ha accusato dei problemi muscolari contro la Roma, non ha recuperato e dovrebbe star fuori ancora per una decina di giorni. E’ questo quanto filtra da Milanello.

Andrà capito, invece, cosa succederà adesso con Noah Okafor. L’attaccante, ai margini della squadra, era volato in Germania per diventare un giocatore del Lipsia, ma dopo le visite mediche è stato invitato a tornare a Milano. Dal club rossonero fanno sapere che lo svizzero sta bene ed è pronto per giocare. Contro la Juventus, quindi, potrebbe anche essere convocato. Toccherà prima alla società decidere cosa fare con l’ex Salisburgo e poi chiaramente a Sergio Conceicao, che vista l’emergenza in avanti potrebbe anche chiamarlo.

Stasera dopo l’infortunio di Christian Pulisic, il tecnico portoghese si è affidato ad Alex Jimenez, che ha certamente dato delle buone risposte, ma al Milan serve altro. Quell’altro che magari potrebbe arrivare dal mercato. La speranza è che in questi giorni si possa sbloccare l’affare Marcus Rashford, ora serve più che mai.