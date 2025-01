Il colpo ora è necessario, il Milan piazza l’affare low cost

Il Milan non può fare troppi calcoli: l’acquisto è obbligatorio e si pensa ad un affare low cost per risolvere il problema

Dopo il pareggio deludente col Cagliari, il Milan è tornato in campo contro il Como per recuperare la giornata di campionato saltata per la Supercoppa Italiana. I rossoneri devono affrontare un momento molto intenso e ricco di impegni, con partite ogni tre giorni da qui alle prossime settimane. Si gioca di nuovo contro la Juventus sabato pomeriggio e di tempo per lavorare come si dovrebbe non ce n’è. E intanto Sergio Conceicao spera in qualche rinforzo dal mercato.

Il Milan, lo sappiamo, ha una rosa buona ma con tantissime lacune. Colpa di scelte sbagliate in estate e di errori di valutazione madornali. Ai problemi si è aggiunta anche la questione Noah Okafor, tornato indietro da Lipsia perché le visite mediche non hanno convinto i tedeschi. La mancata cessione dello svizzero, che il Milan ritiene arruolabile, potrebbe far saltare l’affare Rashford. Nel frattempo però c’è una grossa priorità in un’altra zona del campo e la società deve intervenire.

Doppia idea per il centrocampo: affare da 10 milioni

L’acquisto del Milan più importante dell’estate scorsa è senza alcun dubbio Youssouf Fofana, preso dal Monaco per i canonici 20 milioni. Finora non solo ha offerto prestazioni di alto livello ma è anche diventato un punto fermo e insostituibile dello scacchiere rossonero: lo era con Fonseca e lo è anche con Sergio Conceicao. Il francese però le gioca tutte da inizio stagione e sta dando segnali di cedimento, come l’errore, non da lui, contro il Cagliari.

I rossoneri hanno recuperato Ismael Bennacer, rientrato dopo tre mesi di stop per un serio infortunio al polpaccio – con tanto di operazione. L’algerino rappresenta una possibile alternativa a Fofana, ma al momento non dà garanzie dal punto di vista e, soprattutto, la coperta è corta, visto che Loftus-Cheek è alle prese con una ricaduta della precedente lesione. Insomma, senza giri di parole: al Milan serve almeno un altro centrocampista.

Difficile, se non impossibile, arrivare a Samuele Ricci, grande obiettivo per la prossima estate. Nel frattempo però serve un profilo che possa dare il cambio a Fofana o comunque ampliare il reparto: Frendrup del Genoa resta un obiettivo concreto, anche se ormai da settimane non ci sono passi in avanti, così come per Warren Bondo del Monza, uno dei migliori della squadra brianzola in questa prima difficile parte di campionato. Per entrambi una cifra intorno ai 10 milioni potrebbe bastare.