Fuori dalla lista, rottura totale con il Milan

Salta la cessione e ora il Milan è costretto a trovare nuovi acquirenti: in caso contrario, rischia la clamorosa esclusione dalla lista

Il mercato di gennaio del Milan ha preso una inaspettata piega. Ci si aspettava una società protagonista visto che è una delle rose più in difficoltà in questo campionato di Serie A. C’era la possibilità di intervenire con qualche operazione anche per aiutare Sergio Conceicao, alle prese con tantissimi impegni, zero tempo per lavorare come si deve e anche tanti infortuni. L’ultimo quello di Malick Thiaw, che a questo punto blocca la possibile uscita di Tomori.

A lui si aggiunge Loftus-Cheek, che resterà fuori per un bel po’ visto che ha una ricaduta del precedente infortunio. Per fortuna non ci sono lesioni per Pulisic e Morata, anche loro usciti malconci dalla partita di Como. Ai problemi, e anche un po’ di sfortuna, si è aggiunta la questione Noah Okafor: l’attaccante era stato ceduto al Lipsia in prestito con diritto di riscatto, il giocatore è volato in Germania per le visite mediche ma qualcosa è andato storto.

Milan, c’è il solito problema: esclusione di lusso?

Il Lipsia infatti non è convinto delle sue condizioni: è reduce da un infortunio e il club di proprietà di Red Bull non ha buona sensazioni su un suo rapido recupero. Per questo motivo ha deciso di rispedire il giocatore a Milano: il club rossonero lo ritiene sano dal punto di vista fisico e quindi pronto a giocare, per questo è possibile che lo vedremo in campo da qua a fine gennaio. Ma c’è anche un altro serio scenario da non sottovalutare.

Il Milan infatti, come anche la scorsa estate, ha un problema di liste. Problema creato dalla dirigenza e da alcune scelte che lasciano davvero parecchi perplessi. Lo stesso problema che ha costretto la società a regalare Saelemaekers alla Roma, nonostante Paulo Fonseca aveva pubblicamente chiesto la sua permanenza, per permettere l’iscrizione di Abraham. E ora il problema si ripete e la mancata cessione di Okafor lo alimenta.

I rossoneri infatti potrebbero essere costretti ad escludere dalla lista l’attaccante svizzero per inserire un altro giocatore. In caso di acquisto di Rashford, ad esempio, al momento non ci sarebbe spazio e qualcuno andrebbe tolto. Chiaramente il club spera di poter trovare un altro acquirente per Okafor ma intanto mancano due settimane alla fine del mercato e il tempo stringe. Chi sarà disposto a comprare lo svizzero? Ad oggi notizie non ce ne sono, ma tutto può succedere.