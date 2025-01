Milan, blitz in Germania e colpo a zero

Il viaggio a Dusseldorf di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada ha destato molta curiositĂ . Ecco il possibile giocatore nel mirino del Diavolo

Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia di un volo a Dusseldorf di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Un viaggio che ha fatto insospettire proprio tutti, ma che ha trovato conferme: “La versione ufficiale è che non ci sarebbero impegni di mercato, ma altre finalitĂ . Io però non ci credo”, afferma ieri Marco Guidi a Zona Rossonera.

“Cercheremo di scoprirlo. Pensando alle squadre vicine di livello medio-alto, ci sono Leverkusen, Dortmund, Gladbach e l’Olanda. Poi magari sono andati per altri motivi. Il mercato va preso molto con le pinze. Ma l’accoppiata è strana. Se fosse stato solo Furlani si potevano avere mille motivazioni di partnership commerciali; se fosse stato Moncada magari si sarebbe pensato a qualche calciatore da visionare, cosa che a lui piace. Il fatto che si muovano insieme fa drizzare un po’ le orecchie”.

Stamani così sui quotidiani si leggono vari nomi legati proprio ad alcune delle squadre delle città nominate dal giornalista de La Gazzetta dello Sport. Le attenzioni sono state così poste soprattutto su Dortmund e Leverkusen, dove chiaramente giocano diversi elementi interessanti.

Milan, ecco il nome: colpo a zero in difesa

Il blitz in Germania potrebbe aver portato Furlani e Moncada proprio a Leverkusen, dove gioca Jonathan Tah. Il centrale classe 1996 di Hamburg ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ed è pronto a cambiare squadra. L’Italia sarebbe una meta gradita al centrale tedesco che conosce benissimo l’italiano ed ha un particolare legame con i colorassi rossoneri.

Su Tal si registra la concorrenza di diverse squadre importanti come l’Inter, la Juventus e soprattutto il Barcellona. Può chiaramente essere un ottimo nome in vista di un possibile addio di Fikayo Tomori. L’inglese continua ad essere un’idea della Juventus.

Se i bianconeri dovessero mettere sul piatto una cifra superiore ai 30 milioni di euro verrebbe certamente presa in considerazione. Discorso simile per Pavlovic, che potrebbe lasciare il Diavolo qualora qualcuno si presentasse con una proposta sui 20 milioni di euro, quelli spesi questa estate per strapparlo al Salisburgo. Il serbo, però, è di fatto diventato una quarta scelta e con Sergio Conceicao non ha ancora visto il campo. E’ in dubbio che Thiaw, Tomori e Gabbia gli siano davanti