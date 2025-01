Va via subito: il Milan mette in cassa 3 milioni

Il Diavolo è pronto a cederlo già nei prossimi giorni. E’ ormai finito ai margini del Milan e un suo addio appare davvero inevitabile

Il calciomercato del Milan sembra davvero essersi impantanato dopo il mancato addio di Noah Okafor. Il calciatore svizzero, come è ormai noto, ha fatto ritorno in Italia, non essendo considerato pronto dal Lipsia. L’acquisto dell’attaccante è stato, di fatto, bloccato dai tedeschi, complicando i piani del Milan, chiamato a cedere diversi elementi in esubero.

Tra questi chiaramente continua ad esserci Noah Okafor, ma non è l’unico che dovrà fare le valigie a gennaio. Il Diavolo è convinto di poterci riuscire. Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada dovranno, inoltre, piazzare quei calciatori finiti ai margini del progetto rossonero, come Divock Origi e Fode Ballo-Toure. Tutti si sono dimenticati di loro, ma continuano a percepire l’importante stipendio e a rifiutare ogni tipo di destinazione.

Oltre al terzino mancino e l’attaccante belga, ci sono altri con la valigia in mano. Il Milan sta provando, infatti, a trovare una sistemazione anche per Samu Chukwueze e Luka Jovic. Per il nigeriano attenzione alla Premier League, anche se l’infortunio non favorisce certo il suo addio. Per quanto riguarda il serbo, il suo agente si sta muovendo per trovare la sistemazione migliore.

Calciomercato Milan, Jovic ai saluti: ecco dove può andare

Con il passaggio alle due punte, Luka Jovic potrebbe anche ritagliarsi un ruolo importante all’interno della squadra, ma la decisione del Milan di liberarsene è stata già presa. Così il Diavolo spera nel lavoro del suo entourage per l’approdo in una nuova squadra. Il serbo è così pronto a lasciare il rossonero praticamente gratis, ma il club andrebbe a risparmiare sui suoi 3 milioni lordi di stipendio.

Luka Jovic continua a piacere parecchio in giro per l’Europa, nonostante non veda il campo ormai da diversi mesi. Così attenzione alla pista Monaco, che nelle scorse ore ha sondato il terreno con il Diavolo. Ma il serbo è stato offerto anche al Siviglia. LaLiga e la Ligue 1 sono piste da seguire, ma anche in Italia ci sono state squadre che si sono interessate, come il Torino, che non ha ancora trovato l’erede di Duvan Zapata. Non si può scartare infine la pista araba, oltre a quella turca. Sarà chiaramente Jovic a decidere il suo futuro