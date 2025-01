Fuori per Milan-Juventus: l’annuncio spazza via ogni dubbio

Non è disponibile per Milan-Juventus di domani, l’annuncio è arrivato poco fa e ha spazzato via ogni dubbio. I dettagli

Altro giro, altra corsa. Si avvicina la terza partita in una settimana per il Milan che, dopo il pareggio col Cagliari e la vittoria di Como, torna in campo domani per affrontare la Juventus. Le due squadre si sono ritrovate contro anche pochi giorni fa in semifinale di Supercoppa Italiana. A spuntarla in quel caso sono stati i rossoneri con una rimonta a sorpresa, ma la sensazione è che adesso sarà una partita molto diversa.

Sergio Conceicao si ritrova in una situazione complicata da gestire perché si gioca tantissimo e mancano diversi giocatori per infortunio. Servirebbe un aiuto da parte della società sul mercato ma per adesso tutto tace. In attesa di sviluppi, l’allenatore fa quello che può e oggi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. Nell’occasione, l’allenatore portoghese ha fatto un importante annuncio in merito ad una pesantissima assenza.

Milan-Juve, assenza pesantissima: l’annuncio di Conceicao

Nell’ultima partita col Como si sono aggiunti altri due infortuni ai soliti: di nuovo Christian Pulisic, Malick Thiaw e Alvaro Morata. L’unico ad aver riportato una lesione è il difensore tedesco, che resterà fuori dai campi almeno per un paio di settimane ma forse anche di più (ed è questo che ha bloccato l’uscita di Pavlovic al Fenerbahce). Per gli altri due, per fortuna, nessuna lesione, ma evidentemente non è bastato.

Come annunciato da Conceicao poco fa in conferenza stampa, Pulisic non sarà della partita. “Christian è fuori, non vogliamo rischiare. Non ha niente di speciale, ma è meglio così. Se gioca anche solo una ventina di minuti rischia di aggravare la situazione“. Insomma, gli esami non hanno riportato lesioni ma evidentemente il problema persiste, tanto da convincere lo staff a non portarlo nemmeno in panchina per la sfida alla Juventus di domani.

Un’assenza pesantissima quella dell’americano che era rientrato da poche settimane dopo quasi un mese di stop per l’infortunio a Bergamo. Ed era rientrato al meglio con i gol decisivi proprio contro la Juventus e poi contro l’Inter in Supercoppa. Purtroppo salterà un altro big match della stagione ma dal punto di vista di Conceicao è meglio così: le partite sono troppe e il rischio è altissimo. Meglio aspettare per averlo al meglio della condizione per il Girona in Champions League, partita decisiva per il passaggio del turno.