Juve-Milan, scelte obbligate per Conceicao: c’è un solo dubbio

La probabile formazione del Milan contro la Juventus a Torino, Conceicao ha poca possibilità di scelta ma un dubbio c’è

Non c’è tempo di rifiatare che si scende di nuovo in campo. Dopo Cagliari e Como nel giro di pochi giorni, il Milan chiude questa lunga settimana affrontando la Juventus ancora in campionato. Conceicao contro Thiago Motta di nuovo dopo che si sono ritrovati di fronte in semifinale di Supercoppa. A spuntarla in quel caso è stato il Milan, con anche una buona dose di fortuna, ma ora la partita sarà totalmente diversa.

Sergio Conceicao è intervenuto oggi in conferenza stampa e ci ha dato due notizie importanti in vista della formazione: Pulisic non ci sarà per l’infortunio accusato a Como (gli esami hanno escluso lesioni) e giocherà Bennacer insieme a Fofana, come accaduto anche martedì sera nel recupero della 19esima giornata. Le altre scelte sono quasi obbligate perché, a causa degli infortuni, non ci sono molte possibilità e alternative (in attesa di un aiuto da parte della società sul mercato).

Juventus-Milan, la probabile formazione rossonera

In difesa tornerà in campo dal primo minuto Matteo Gabbia, che sostituirà Malick Thiaw infortunato. Al suo fianco dovrebbe esserci ancora Tomori, ormai da considerare di nuovo un titolare (anche perché mercoledì col Girona non ci sarà perché squalificato). Emerson Royal e Theo Hernandez i terzini nella linea a quattro schierata davanti, ovviamente, al capitano Mike Maignan.

Come anticipato da Conceicao in conferenza stampa, Bennacer giocherà insieme a Fofana in mezzo al campo con Reijnders a completare il probabile centrocampo a tre che abbiamo visto spesso finora. Scelte inevitabili anche per quanto riguarda l’attacco in assenza di Pulisic, di Chukwueze, che potrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana, e di Okafor, quindi: Alex Jimenez a destra (attenzione però a Musah), Rafael Leao a sinistra e in avanti Tammy Abraham, che sostituirà lo squalificato Alvaro Morata. Lo spagnolo era diffidato ed è stato ammonito a Como.

Dovrebbe essere questo l’undici che scenderà in campo domani contro la Juventus a Torino, in una trasferta che si prevede difficilissima. Il Milan non può permettersi passi falsi, per di più contro una diretta concorrente per il quarto posto in classifica. I rossoneri devono recuperare campo ma in questa condizione è davvero complicato: si gioca ogni tre giorni, la rosa è certa e la società è immobile sul mercato. Problemi su problemi per l’allenatore, che deve fare di necessità virtù.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Alex Jimenez, Abraham, Leao.