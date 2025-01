Milan, arriva il primo colpo per Conceicao: affare in chiusura, i dettagli

Il club rossonero accelera per regalarsi il primo rinforzo di questo calciomercato invernale: ecco le ultime notizie.

La prima metà di gennaio è passata e il Milan non ha ancora acquistato nessun giocatore, nonostante alcune evidenti mancanze nella squadra. Sergio Conceicao si aspetta qualche innesto per poter arrivare agli obiettivi fissati per questa stagione.

Come diciamo da tempo, ogni reparto avrebbe bisogno di essere migliorato e sappiamo che non dobbiamo aspettarci investimenti particolarmente onerosi. Il club rossonero cerca di sfruttare le occasioni presenti, guardando sia la necessità di migliorare l’organico che quella di mantenere il bilancio in equilibrio. Legittimo, però c’è stato un po’ troppo immobilismo finora. Forse nelle ultime ore qualcosa è cambiato.

Calciomercato Milan, acquisto in arrivo: le ultime news

Il Milan ha deciso di chiudere per l’ingaggio di Kyle Walker, giocatore di cui si parla da diversi giorni ormai. Dopo aver sondato la possibilità di prendere Marcus Rashford e aver capito che c’è poco margine per strapparlo al Manchester United alle condizioni desiderate, la società rossonera ha scelto di accelerare per il terzino destro del Manchester City. Nelle prossime ore si cercherà di concludere questa operazione.

Walker ha detto sì al trasferimento a Milano, per lui è pronto un contratto fino a giugno 2027. Com’è noto, ha già comunicato al suo club e a Pep Guardiola la volontà di andarsene e verrà assecondato. Rimane da capire se gli consentiranno una cessione a titolo praticamente gratuito, magari dopo una risoluzione consensuale del contratto in scadenza nel 2026, oppure se il Milan verrà chiamato a versare un indennizzo per l’acquisto del cartellino. Ci sarebbe anche l’ipotesi del prestito, eventualmente.

Nelle prossime ore il quadro dovrebbe essere più chiaro, ma la cosa certa è che la dirigenza rossonera ha deciso di accelerare per l’arrivo di Walker. L’inglese compirà 35 anni a maggio, però è in buone condizioni fisiche e potrebbe essere un rinforzo adatto alle esigenze di Sergio Conceicao. È un terzino destro con tanta esperienza e che può essere adattato anche come difensore centrale in caso di necessità. L’auspicio è che abbia le giuste motivazioni per sposare il progetto Milan, dando il contributo richiesto. Non rimane che attendere gli sviluppi di questa operazione.