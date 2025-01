Milan, in arrivo soldi dall’Arabia Saudita: i dettagli

Dopo la partecipazione alla Supercoppa Italiana, il club rossonero è pronto a ricevere altro denaro dal ricco Paese asiatico: ecco perché.

L’Arabia Saudita sta investendo tanto nello sport e chiaramente il calcio è uno dei settori nei quali sta impegnando i propri fondi. Essersi assicurata la Supercoppa Italiana è tra le operazioni fatte in questi anni.

Per l’ultima edizione l’accordo prevedeva che la Lega Serie A incassasse 23 milioni di euro totali. Di questi soldi, 16,2 milioni sono stati spartiti tra le quattro partecipanti (Milan, Inter, Atalanta e Juventus). Il Milan, in quanto squadra vincitrice del trofeo, ha incassato il bottino maggiore: 8 milioni. A questi vanno aggiunti altri 1,5 milioni legati a diritti TV e sponsor, quindi un incasso complessivo da 9,5 milioni che fa sicuramente bene al bilancio del club rossonero.

Il Milan incassa ancora dall’Arabia Saudita: ecco perché

L’Arabia Saudita è un Paese nel quale la Serie A spera di attirare sempre più interesse, così da ottenere partnership che possano portare soldi. Per il momento, nessun club del massimo campionato italiano è finito in mani saudite, nonostante qualche rumors circolato negli ultimi anni. Molti ricorderanno quelli inerenti il possibile arrivo del fondo sovrano PIF come socio di minoranza del Milan. Ovviamente, non è detto che non possa succedere in futuro.

In attesa di eventuali sviluppi sul fronte societario, il Milan è pronto a incassare 1,5 milioni di euro provenienti dall’Arabia Saudita. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato deciso di esercitare l’opzione contenuta nel “pacchetto” riguardante la vittoria della Supercoppa Italiana. Essa prevedeva la possibilità di disputare una partita amichevole contro la vincitrice della Supercoppa saudita a fine stagione.

Ovviamente, la scelta rientra nella strategia di espansione del brand Milan in Arabia Saudita e in generale nel Medio Oriente, dove ha oltre 35 milioni di tifosi. Il club ha anche una sede a Dubai, altra mossa importante compiuta in questi anni. L’entusiasmo visto attorno alla squadra in occasione dei match di Supercoppa Italiana ha spinto la società a prendere contatto con gli organizzatori locali per dare la propria disponibilità a tornare in terra saudita tra un po’ di mesi.

Molto probabilmente si giocherà di nuovo a Riyad, dove è presente l’unico stadio al chiuso, fondamentale per combattere il caldo che inevitabilmente ci sarà a fine stagione.