Tomori alla Juventus, l’affare è più ampio: spazio al grande colpo

Il Milan può davvero cedere Fikayo Tomori alla Juventus: ecco le condizioni per il passaggio dell’inglese in bianconero. Il Diavolo può incassare tanto

Fikayo Tomori alla Juventus, un affare mai tramontato del tutto. Il centrale inglese è sempre stato uno dei preferiti di Thiago Motta per sostituire Bremer. Il giocatore ex Chelsea è stato rilanciato da Sergio Conceicao, che vorrebbe tenerlo, ma la dirigenza non la pensa proprio così.

Difronte ad un’offerta da oltre 30 milioni di euro, Giorgio Furlani sarebbe pronto a cedere Tomori anche ai bianconeri. Secondo quanto trapela da Torino, stasera dopo la partita, la dirigenza bianconera dovrebbe presentarsi al cospetto del Diavolo con una proposta da 5 milioni di euro per il prestito più obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più dei bonus. Una proposta che se confermata farebbe vacillare il club rossonero.

La Juve, inoltre, sarebbe intenzionata a riscattare immediatamente Pierre Kalulu. Una doppia operazione che permetterebbe al Milan di incassare una cifra di poco inferiore ai 50 milioni di euro. Tanti soldi che inevitabilmente i rossoneri investirebbero per andare a rafforzare una rosa che presenta diverse lacune. Walker è ormai ad un passo, ma il club rossonero, poi, dovrà prendere un centrocampista e un attaccante.

Milan, il grande colpo subito: i tifosi sognano

Proprio l’attaccante è il sogno dei tifosi ormai da anni. I rossoneri si aspettano che il Milan possa finalmente mettere le mani su un vero centravanti.

L’occasione potrebbe arrivare proprio da Torino, dove Dusan Vlahovic non è certo incedibile. La Juve è ben disposta a privarsene per una cinquantina di milioni. L’affare sarebbe pure apparecchiato se non fosse per l’alto ingaggio del serbo, che dovrebbe allinearsi ai campioni del Milan con un accordo da 5 milioni di euro + 2 milioni di bonus.

Ma le alternative non mancano. E’ davvero l’ora del grande bomber, come Santiago Gimenez che può essere strappato al Feyenoord per una cifra sui 40 milioni di euro. Mentre i tifosi incrociano le dita e sperano che venga fatta la cosa giusta, il Milan pensa soprattutto a Joao Felix.

Il portoghese può lasciare il Chelsea in prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto fissato ad una trentina di milioni. Il calciomercato del Diavolo dunque è pronto ad infiammarsi, con la speranza che per l’attaccante non serva aspettare “la prossima volta”.