Tutto fatto per l’attaccante, il Milan ha preso il classe 2002

Firma con il Milan l’attaccante classe 2002: nelle prossime ore è previsto l’annuncio, i rossoneri hanno chiuso la trattativa

Siamo entrati nella seconda e ultima parte del calciomercato di gennaio. Il Milan, da qui a fine mese, qualcosa farà. C’è bisogno almeno di un centrocampista considerando l’emergenza per l’infortunio di Loftus-Cheek e le condizioni poco lucide di Reijnders e Fofana. Non ci resta che attendere per capire quali saranno le mosse della dirigenza, che nel frattempo sta accelerando per Kyle Walker. Dovrebbe liberarsi a costo zero dal Manchester City ed è un’opportunità ghiotta di mercato.

Attenzione anche alle possibili mosse in uscita. Pavlovic è finito nel mirino del Fenerbahce nelle ultime ore con un’offerta addirittura da 20 milioni. No secco, per il momento, dei rossoneri, più per una questione numerica che tecnica: basti considerare che contro il Girona in Champions League il serbo è l’unico difensore centrale disponibile oltre a Gabbia (Thiaw infortunato e Tomori squalificato). Se il Milan è immobile per la prima squadra, per l’U23 è invece attivissimo ed è pronto a chiudere per il terzo acquisto.

Milan Futuro, arriva un altro attaccante: è fatta

Il Milan Futuro se la passa davvero molto male in Lega Pro con il forte rischio retrocessione. L’ultima sconfitta per 5-1 contro la Torres è stata una dura mazzata, tanto da mettere in discussione la posizione di Daniele Bonera. Che invece è rimasto ben saldo sulla panchina. La situazione è complicata: la squadra gioca malissimo e nessuno dei ragazzi è stato fino ad oggi valorizzato, oltre ai disastrosi risultati.

Per dare una scossa, la società sta facendo un po’ di operazioni di mercato. La prima è stata ufficializzata il 2 gennaio con Magrassi, che ha segnato il gol della bandiera contro la Torres. In queste ore dovrebbe arrivare l’annuncio di Michele Camporese, l’ex difensore della Fiorentina (32 anni) che porterà un po’ di esperienza e conoscenza al reparto. Il prossimo colpo potrebbe essere ancora un attaccante.

Come riportato da Nicolò Schira, il Milan Futuro è in chiusura per l’acquisto di Simone Ianesi, classe 2002, in forza al Pontedera. Affare in dirittura d’arrivo secondo il giornalista esperto di calciomercato. La firma è prevista a breve e sarà quindi il terzo acquisto dell’U23 rossonera. Da qui a fine gennaio potrebbe arrivare anche un esterno d’attacco. Manovre in corso ancora nel disperato tentativo di salvare una prima stagione che rischia di diventare un completo disastro.