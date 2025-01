Conceicao ha dato il suo ok: può andare via subito dal Milan

Il Milan aspetta l’offerta giusta per il via libera alla cessione: Conceicao è d’accordo, il giocatore non è riuscito ad esprimersi in rossonero

Mancano poco più di dieci giorni alla fine del calciomercato di gennaio. Il Milan, che era fra le squadre con più bisogno di accorgimenti, non si è ancora mosso. L’acquisto a sorpresa di Kyle Walker sembra più vicino: il giocatore spinge per venire a Milano e con il Manchester City ci sarebbe già una base di accordo. Serve limare alcuni dettagli per il via libera definitivo ma a quanto pare ci siamo. Il problema è che i rossoneri di terzini ne hanno già tanti ma mancano in maniera evidente centrocampisti.

Questi ultimi giorni del mercato di gennaio potrebbero essere molto utili anche in chiave cessioni. Il Milan ha infatti ricevuto diverse offerte: l’ultima, molto importante, quella da 20 milioni dal Fenerbahce per Pavlovic. I rossoneri per adesso hanno rifiutato ma dopo il Girona potrebbero riaprirsi le porte. Attenzione anche a Tomori, per il quale c’è sempre il pressing della Juventus. Non si chiudono le possibilità anche per qualche sorpresa: Conceicao avrebbe dato il suo via libera anche per un’altra eventuale cessione.

Il Milan attende l’offerta: c’è il sì per la cessione

Samuel Chukwueze è al Milan da quasi due stagioni e proprio non è riuscito ad imporsi. Le qualità del giocatore sono fuori discussione ma è evidente che in rossonero non si è mai espresso al meglio, se non per brevi momenti. Questa sembrava essere la stagione giusta per un cambio di rotta con un allenatore nuovo e più vicino al suo stile di gioco. Invece, nemmeno con Fonseca ha funzionato. La sensazione quindi è che ci siano fattori mentali e ambientali troppo grossi.

Ecco perché in casa rossonera si sta valutando anche una sua possibile cessione. Chukwueze potrebbe avere estimatori in Premier League, in particolar modo l’Aston Villa, allenata da Unai Emery che con lui ha fatto cose grandiose al Villarreal. Per un’offerta intorno ai 20 milioni, il Milan lo cede. A quel punto però servirebbe un sostituto ma ad oggi, a dieci giorni dalla fine del mercato, sono troppe le cose da fare e si creerebbe soltanto un altro problema.

Per questo motivo la cessione di Chukwueze non sembra essere fattibile ad oggi, anche perché è infortunato e potrebbe ripetersi un altro caso Okafor. Il nigeriano potrebbe tornare a disposizione la prossima settimana e vedremo che Conceicao gli darà spazio, magari può tornare utile in un 4-4-2 con Pulisic in posizione da attaccante insieme a Morata. Insomma, la sensazione è che si andrà avanti insieme, ma a giugno tutto può ancora cambiare.