@ML – Pulisic rientra per Milan-Girona? Le ultime da Milanello

Si torna in campo fra pochi giorni per affrontare il Girona in Champions League: Pulisic ci sarà? Le ultime da Milanello

Il Milan è tornato al lavoro subito a Milanello dopo la brutta sconfitta contro la Juventus allo Stadium di Torino. Un ko molto pesante perché contro una diretta concorrente per il quarto posto in classifica, che così si allontana sempre di più. Sergio Conceicao sta facendo il massimo con una squadra piena di lacune e di infortunati: lui stesso ieri post partita ha chiesto pubblicamente rinforzi dal mercato ma manca sempre meno alla fine di gennaio e Walker è l’unico che sembra vicino.

Inoltre, l’inglese arriva solo per tamponare l’uscita di Tomori, che ormai sembra diretto verso la Juventus. Un’altra scelta inconcepibile da parte dei dirigenti, che da due anni ormai sono protagonisti di decisioni difficili da comprendere. Insomma, vedremo cosa accadrà da qui a fine gennaio: Walker non basta perché il Milan avrebbe bisogno almeno di un altro centrocampista e di un rinforzo anche in attacco. Attacco che ieri ha dovuto fare a meno di Christian Pulisic.

Infortunio Pulisic, come sta in vista di Milan-Girona

L’americano si è fermato a Como per un problema muscolare. Per fortuna, gli esami strumentali hanno escluso lesioni. Si temeva infatti che potesse trattarsi di una ricaduta del precedente infortunio accusato a Bergamo ma il pericolo è scampato. In ogni caso, Conceicao ha comunque preferito non rischiarlo per la partita contro la Juventus e non è sceso in campo in vista della partita contro il Girona, decisiva per il passaggio del turno in Champions League.

Oggi a Milanello l’esterno americano ha svolto ancora lavoro personalizzato. Quella di domani è la giornata decisiva per capire se ci sarà o meno mercoledì sera a San Siro. Un suo rientro in gruppo significherebbe che il problema è alle spalle e che può tornare in campo in Champions. Conceicao e i tifosi incrociano le dita perché anche la partita con la Juventus ha dimostrato quanto è importante l’ex Chelsea per questa squadra sotto tutti i punti di vista.

Pulisic è senza alcun dubbio il giocatore più importante della rosa milanista ad oggi, più di chiunque altro. Per numeri e rendimento, ma anche per la sua grande capacità di lettura delle situazioni e saggezza tecnica. Un elemento di grandissimo livello che Conceicao spera di recuperare il prima possibile. Ci sono tantissime partite da giocare da qui alle prossime settimane e c’è bisogno dell’aiuto di tutti, a partire dalla società, che dovrebbe aiutare l’allenatore con qualche acquisto.