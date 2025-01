Theo Hernandez e Paolo Maldini, spunta un regalo speciale: la foto scatena i tifosi

Il terzino rossonero ha pubblicato una foto riguardante un pensiero speciale che l’ex dirigente ha avuto nei suoi confronti.

Tra Paolo Maldini e Theo Hernandez si è instaurato un bel rapporto fin dal loro primo incontro, avvenuto a Ibiza nel giugno 2019. L’allora direttore tecnico del Milan fece un blitz sulla famosa isola delle Baleari per parlare con il giocatore e convincerlo a sposare il progetto del club rossonero. Missione compiuta.

Durante l’evento di presentazione, la leggenda milanista disse che il francese aveva la possibilità di diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Non si sbagliava, anche se nelle ultime stagioni l’ex Real Madrid ha avuto un rendimento altalenante e ha un po’ deluso le aspettative. Può e deve dare di più, un peccato che non riesca a esprimersi costantemente a grandi livelli.

Milan, il pensiero di Maldini per Theo

Con il gol segnato contro il Como, Hernandez ha superato Paolo Maldini come difensore con più gol segnati in Serie A nella storia del Milan. Erano appaiati a quota 29 e allo stadio comunale Giuseppe Sinigaglia c’è stato il sorpasso da parte di Theo, che ha tagliato il traguardo dei 30. Un evento che il nazionale francese ha celebrato sui social network, con Paolo che gli aveva anche commentato il post.

Ma c’è di più. L’ex Real Madrid stasera ha pubblicato una foto nella quale si vede una maglia del Milan numero 3 con la dedica firmata Paolo Maldini: “A Theo, il mio degno erede. Ti voglio bene“. Un bellissimo pensiero quello della leggenda rossonera, che ha ribadito il suo affetto nei confronti del calciatore.

Vedremo se questo regalo di Maldini rappresenterà uno stimolo per Hernandez, chiamato assieme ai compagni a fare molto di più nelle prossime partite. Mercoledì c’è il Girona da affrontare nella penultima giornata della fase a girone unico della Champions League 2024/2025. Match da vincere assolutamente per coltivare ancora la speranza di qualificarsi direttamente agli Ottavi, obiettivo per il quale servirà vincere pure nell’ultimo turno in casa della Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro.