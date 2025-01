Torna in campo in Champions League: Conceicao ha già deciso

Il Milan è chiamato a voltare pagina e a pensare alla partita di mercoledì sera contro il Girone per la fase a campionato della Champions League

E’ stato un Milan in totale emergenza quello che ha affrontato la Juventus a Torino nella serata di ieri. Sergio Conceicao ha dovuto rinunciare a diverse pedine, che non hanno recuperato dai loro infortuni. Così la squadra rossonera ha dovuto affrontare i bianconeri di Thiago Motta senza diversi elementi.

In attacco mancavano Samu Chukwueze e Christian Pulisic, oltre ad Alvaro Morata. Il numero sette spagnolo, alle prese con dei guai fisici, era anche squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro il Como, nel turno infrasettimanale. A centrocampo l’assente era Ruben Loftus-Cheek, dietro, invece, oltre ad Alessandro Florenzi, era out anche Malick Thiaw.

Tanti problemi per il Milan, dunque, che deve, però, già voltare pagina e pensare alla sfida di Champions League di mercoledì sera. A San Siro arriva il Girona per una partita assolutamente da vincere per continuare a sperare nella qualificazione diretta agli Ottavi di finale. Il Milan ha tutte le carte in regola per arrivare tra le prime otto, ma solo a conclusione del penultimo turno capiremo la reale situazione e se tutto è nelle mani del Diavolo.

Milan, pronti dei cambi per il Girona: ecco chi torna

Il Milan inevitabilmente effettuerà dei cambi per la partita contro gli spagnoli del Girona. Innanzitutto il Diavolo dovrà rinunciare a Fikayo Tomori, squalificato dopo aver ricevuto il giallo nel corso della partita contro la Stella Rossa. Un’ammonizione pesante visto l’infortunio per Malick Thiaw. Scalda i motori così Pavlovic, pronto a giocare insieme a Matteo Gabbia.

Le novità maggiori rispetto alla partita contro la Juventus si vedranno, però, in attacco. Sergio Conceicao, nella conferenza stampa della vigilia, ha fatto capire chiaramente che Christian Pulisic è stato risparmiato per evitare ricadute, così dovrebbe tornare proprio contro il Girona, andando a comporre il tridente offensivo con Rafa Leao e verosimilmente Alvaro Morata.

Anche lo spagnolo dovrebbe, infatti, essere abile e arruolabile per la partita di Champions League. Da domani inizieremo a capirne certamente di più, con la squadra pronta a tornare a Milanello per preparare un match importantissimo per la stagione dei rossoneri, oltre che per le casse del Diavolo. Non c’è dunque alternativa alla vittoria.