Via dopo un solo anno, la decisione è presa in casa Milan

Ad oggi, il mercato estivo del Milan si può definire fallimentare. L’unico ad aver reso è stato Fofana, mentre tutti gli altri, chi più e chi meno, hanno trovato grosse difficoltà. Lo stesso Alvaro Morata, campione di livello assoluto e professionista esemplare, ha dovuto fare i conti con situazioni complicate (non solo per colpa sua). Non era difficile pronosticarlo perché erano tutti piuttosto scettici su alcune scelte di Furlani e Moncada, che sembrano continuare sullo stesso abbrivio anche in questo gennaio.

Quando siamo a dieci giorni dalla fine della sessione invernale, il Milan non ha ancora fatto operazioni. Ed è un bel problema, considerando che quella rossonera era la rosa che forse di più in Italia aveva bisogno di accorgimenti. Qualcosa succederà: ad esempio, sembra vicinissimo Walker (che arriverebbe dopo aver speso 20 milioni per Emerson Royal in estate) e si cerca un centrocampista. Attenzione poi a quello che può succedere in uscita, sviluppi da seguire anche in vista dell’estate.

Il nuovo acquisto non convince: addio Milan probabile

Negli scorsi giorni si è parlato insistentemente di un’offerta da parte del Fenerbahce per Pavlovic. Dopo qualche buona prestazione ad inizio anno, con tanto di gol anche alla Lazio, il serbo è uscito totalmente dalle rotazioni di Fonseca e sembra non avere spazio nemmeno con Conceicao. Per questo motivo il Milan ha valutato la cessione per 20 milioni in Turchia, per poi rifiutare (per adesso) anche perché mercoledì col Girona è l’unico centrale disponibile insieme a Gabbia.

Ma la cessione di Pavlovic resterà un tema da qui a fine gennaio e, ovviamente, anche in ottica giugno. A proposito di mercato fallimentare: Moncada e Furlani hanno investito 20 milioni per acquistarlo dal Salisburgo e fra pochi mesi, se la situazione non dovesse cambiare, saranno costretti a cercare una nuova sistemazione (e, come abbiamo visto anche con altri, farlo non è così semplice). Ecco perché, al momento, non si può ancora del tutto escludere una sua uscita nei prossimi giorni.

Tema difensori che in casa Milan è piuttosto caldo perché sembra essersi riaperta la pista che porta Tomori alla Juventus. Conceicao si è opposto a questa cessione ma, nonostante questo, in via Aldo Rossi stanno comunque riflettendo sulla possibilità di farlo partire verso Torino. Tutto, come sempre, dipende dalle offerte: se arriva una proposta economicamente allettante, RedBird vende senza pensarci due volte e senza considerare altri aspetti. Politica societaria che, da questo punto di vista (probabilmente l’unico), è piuttosto chiara.