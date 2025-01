Lo vuole Conceicao, la richiesta dell’allenatore è ben chiara

Conceicao ha espresso gradimento per un giocatore che potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo della squadra rossonera.

Il Milan, a gennaio 2025, si trova in una situazione critica che richiede interventi abbastanza urgenti sul mercato per migliorare la rosa. La squadra ha mostrato evidenti lacune in vari reparti, soprattutto a centrocampo e in attacco, dove la mancanza di alternative di qualità ha pesato sui risultati. Gli infortuni e la stanchezza di alcuni giocatori chiave hanno evidenziato l’urgenza di nuovi innesti.

La dirigenza deve essere consapevole che, senza rinforzi, le ambizioni europee e nazionali del club potrebbero essere compromesse. In questa seconda metà di gennaio i tifosi attendono con ansia delle mosse in grado di alzare il livello dell’organico affidato a un Sergio Conceicao che dopo Juventus-Milan ha detto chiaramente di avere bisogno di una mano dal calciomercato.

Milan, sì di Conceicao a un connazionale: le ultime news

Per comprare serve anche cedere, dato che bisogna stare attenti alle liste, oltre che al bilancio. Un piano del club era quello di cedere Noah Okafor e di sostituirlo con un altro giocatore offensivo. Purtroppo, è saltato il prestito al Lipsia a causa delle visite mediche non convincenti, però lo svizzero rimane sul mercato e il Milan continua a cercare un innesto di qualità per il reparto d’attacco.

Sembra essere ormai sfumata la possibilità di arrivare a Marcus Rashford, dato che i dialoghi con il Manchester United non hanno portato a nessun accordo sulle condizioni di un eventuale trasferimento in prestito. Infatti, è stato deciso di accelerare per il terzino Kyle Walker del Manchester City, che andrebbe a occupare l’unico slot disponibile per essere un calciatore britannico.

Un altro nome forte di cui si parla negli ultimi giorni è Joao Felix, acquistato dal Chelsea per circa 50 milioni di euro nell’ultimo mercato estivo e non particolarmente brillante in questi mesi. Il suo agente è Jorge Mendes, lo stesso di Conceicao, e potrebbe essere un fattore utile per favore un possibile trasferimento. L’unica formula possibile è quella del prestito, perché ovviamente il Milan non può permettersi di investire tanto sull’ex di Benfica e Atletico Madrid.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Joao Felix piace tantissimo a Conceicao stesso. L’allenatore lo considera un elemento capace di adattarsi ottimamente alle sue idee di calcio, essendo in possesso di qualità e anche di duttilità tattica: può giocare da esterno sinistro, da trequartista e da seconda punta. Ora bisogna convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito.

L’idea sarebbe quella di fare un prestito di sei mesi da poi rinnovare per un’altra stagione, fissando un diritto di riscatto a circa 35 milioni per giugno 2026. Operazione non semplice, in questo momento da Londra non sembrano ancora aver aperto a questa possibilità. Non rimane che attendere. Mendes può avere un ruolo decisivo.