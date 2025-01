@ML – Milan-Girona, rifinitura a Milanello: le ultime su Pulisic

Vigilia di Milan-Girona, partita decisiva di Champions League. Le ultime da Milanello sulle condizioni di Pulisic durante l’allenamento di rifinitura

Giornata di vigilia per il Milan che, dopo il brutto ko contro la Juventus a Torino, torna in campo domani per affrontare il Girona nella settima giornata di Champions League, decisiva per il passaggio del turno. I rossoneri con una vittoria si avvicinerebbero all’obiettivo qualificazione diretta: gli spagnoli non sono quelli dello scorso anno ma il momento fisico e psicologico che vive la squadra di certo non fa dormire sonni tranquilli, per questo non si può sottovalutare la pericolosità dell’avversario.

Sergio Conceicao si aspetta una scossa dal punto di vista della mentalità e dell’atteggiamento, completamente assente nel secondo tempo contro la Juventus. L’allenatore è apparso piuttosto deluso ma adesso non c’è tempo dei rimpianti. Si pensa subito a domani e a come battere il Girona per avvicinarsi ad un obiettivo importante. La squadra in questi minuti è a Milanello per il classico allenamento di rifinitura: arrivano notizie non eccellenti per quanto riguarda le condizioni di Pulisic, assente anche a Torino per l’infortunio muscolare accusato a Como.

Verso Milan-Girona, le ultime da Milanello

L’americano, come ieri, non si è allenato in gruppo. Insieme a lui sono assenti anche Chukwueze e Loftus-Cheek, infortunati da diverse settimane (l’inglese è rientrato per un brevissimo periodo per poi subire una ricaduta). A questo punto è facile pensare che per domani Pulisic non recupera e quindi non sarà a disposizione per questa importante gara. Una perdita gravissima perché stiamo parlando del giocatore più decisivo della squadra e quello con maggior impatto sotto tutti i punti di vista.

Ci sarà invece Alvaro Morata, che si è allenato in gruppo anche oggi come ieri. L’attaccante spagnolo potrebbe rientrare dal primo minuto. E attenzione a possibili sorprese nelle scelte perché Conceicao potrebbe scegliere di varare il suo marchio di fabbrica: 4-4-2 con l’ex Atletico Madrid e Abraham in attacco, Leao e Musah sugli esterni. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Conceicao parlerà in conferenza stampa poco dopo pranzo e magari darà qualche indicazione.

In gruppo stamattina anche Noah Okafor, che è quindi completamente a disposizione. Saltato il trasferimento al Lipsia, lo svizzero non era a Torino per un problema fisico ma ora è integro e può giocare anche domani. Intanto però la società cerca un’altra sistemazione: Premier League o ancora Bundesliga possibili destinazioni, ma al momento non sembra esserci nulla di avanzato. Potrebbe succedere tutto all’improvviso però in quella che è una settimana decisiva per il mercato.