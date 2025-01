Pavlovic-Milan ai titoli di coda: arriva l’annuncio ufficiale

L’avventura di Strahinja Pavlović al Milan potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Le parole sembrano davvero lasciare pochi dubbi in merito

C’è una partita da giocare e magari da vincere. Domani il Milan di Sergio Conceicao scenderà in campo per la penultima giornata di Champions League. Serve un successo per continuare a sperare nella qualificazione tra le prime otto. In caso contrario ci saranno i playoff, con altre due partite da disputare. Fare sei punti contro Girona e Dinamo Zagabria darebbe buone possibilità al Diavolo di volare subito agli ottavi di finale.

Il Milan, domani, però, si presenterà a San Siro in grande emergenza. Sono davvero diversi i giocatori che non ci saranno: in avanti, in attesa di capire se ci sarà Christian Pulisic almeno per la panchina (è atteso da un provino in mattinata), il tecnico portoghese dovrà fare a meno sicuramente di Samu Chukwueze, oltre che di Ruben Loftus-Cheek. Ma sarà emergenza soprattutto per le assenze dietro.

Milan, tocca a Pavlovic: l’ultima partita prima dell’addio

Sergio Conceicao, infatti, perde sia Malick Thiaw, che si è infortunato contro il Como, che Fikayo Tomori, che dovrà scontare un turno di squalifica, dopo essersi fatto ammonire contro la Stella Rossa. Il Diavolo, dunque, sarà senza i suoi centrali titolari.

Inevitabilmente domani toccherà a Matteo Gabbia, sul quale non ci sono dubbi, e Strahinja Pavlović. Il centrale serbo non ha mai giocato con Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese, in conferenza stampa, ha subito spiegato il perché, senza troppi giri di parole: “E’ a disposizione del gruppo. Non ha certo colpe se non ha avuto minuti con noi. Le scelte sono mie, ma spesso mette troppa voglia ed esce dalla posizione e questo non mi piace tanto. Ma posso mettere un centrocampista al centro”.

Parole che sanno davvero di bocciatura da parte di Sergio Conceicao, che nonostante la provocazione, lo farà giocare. Ma è evidente che il serbo domani scenderà in campo perché non ci sono alternative. Poi verosimilmente sarà messo alla porta. Il Diavolo è pronto a valutare proposte da una ventina di milioni di euro e stando alle ultime notizie, il Fenerbahce sarebbe disposto ad accontentare le richieste del Diavolo. La palla poi passerà a Pavlovic, che sarebbe poco propenso a fare le valigie, ma di fatto, è stato scaricato, prima dalla società poi dal mister.