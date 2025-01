Ultima chance fallita, addio certo al Milan

L’addio al Milan è ormai praticamente certo. Una sua permanenza stupirebbe non poco i tifosi: il punto della situazione

Un addio praticamente certo. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada devono fare i conti con la lunga lista dei giocatori in esubero. Una lista che chiaramente inizia con quegli elementi che sono fuori rosa, come Fode Ballo-Toure e Divock Origi. Per il terzino e l’attaccante si è aperta la pista che li porterebbe alla vicina Monza, ma l’affare non è ancora decollato.

Il Diavolo, inoltre, è intenzionato a cedere anche altri giocatori offensivi: Noah Okafor resta in uscita dopo essere stato scaricato dal Lipsia, che non lo ha ritenuto idoneo per giocare fin da subito. Attenzione così ad altri club di Bundesliga, ma anche alla Premier League. Sullo sfondo resta il Monza, che monitora con attenzione anche la situazione legata a Luka Jović. Il serbo che piace a Monaco e Siviglia fino a questo momento è apparso poco propenso a fare le valigie e a salutare il Diavolo definitivamente.

I calciatori con il cartello vendesi sulle spalle sono tantissimi: alla giusta offerta, d’altronde, direbbero addio al Milan anche Ruben Loftus-Cheek, Ismael Bennacer, Davide Calabria, Samu Chukwueze, Pavlovic e Tomori. Gli elementi davvero incedibili sono pochi e il discorso non è diverso guardando all’estate.

Calciomercato Milan, Abraham torna a casa

A giugno tra i maggiori indiziati a salutare, oltre a Calabria e Florenzi, c’è sicuramente Tammy Abraham. L’inglese sta dando tutto per provare a convincere la dirigenza, ma i suoi numeri sono lì a ricordare a tutti che il suo acquisto appare praticamente impossibile. In 24 partite disputate i gol segnati sono sei, di cui due in Serie A. Il giocatore di proprietà della Roma ha realizzato anche cinque assist, mostrando una propensione al sacrificio.

Ma al Milan serve altro. Serve un bomber che dia garanzie sotto porta, che segni tanti gol e che faccia davvero la differenza. Abraham, che ha mostrato grandi limiti dal punto di vista realizzativo, non rappresenta nulla di tutto questo. Le possibilità che torni alla Roma, dunque, sono davvero molto alte.

Il club giallorosso, allo stesso tempo, proverà, comunque, a tenersi Alexis Saelemaekers, che viene valutato dai rossoneri sui 20 milioni di euro. Una cifra non certo alta per un giocatore che ha dimostrato di saper fare le due fasi e nell’ultimo periodo sono arrivati anche i gol.