Milan-Girona, Conceicao: “C’è un processo di evoluzione. Leao è un esempio”

L’allenatore portoghese ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine dell’atteso match di Champions: ecco le sue parole.

Milan non entusiasmante contro il Girona a San Siro, ma la vittoria 1-0 è fondamentale per il cammino in Champions League. Questi 3 punti mettono nella squadra nella condizione di dover vincere sul campo della Dinamo Zagabria per accedere direttamente agli Ottavi di Champions League.

Sul piano fisico non si può dire che i rossoneri siano messi benissimo, hanno concesso qualche occasione di troppo difensivamente e non sono stati abbastanza lucidi in fase offensiva. Ci sono delle difficoltà a centrocampo, dove Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders giocano continuamente da mesi e stanno faticando a reggere i 90 minuti.

Milan-Girona: le parole di Conceicao

Sergio Conceicao è intervenuto ai microfoni di Prima Video al termine del match di San Siro: “I ragazzi hanno fatto un buon lavoro in questa Champions, ma non è finita, c’è ancora una partita. Siamo in un periodo di evoluzione, dobbiamo lavorare. Ci sono cose che vanno bene e altre no. La cosa più importante era vincere e lo abbiamo fatto. Siamo stati superiori nel primo tempo, anche se abbiamo concesso qualche occasione. Nel secondo tempo abbiamo avuto più paura di prendere il pareggio che voglia di fare il secondo, ma è così adesso“.

L’allenatore portoghese vede una squadra che si sta impegnando: “I ragazzi stanno dando tanto a livello spirito. Chiedo tante cose senza palla a Leao, lo sta accettando, lavora e dà l’esempio. Non è facile. Tutti devono pensare e agire allo stesso modo in questo momento“.

Intervenuto anche a Sky Sport, Conceicao ha fatto le seguenti considerazioni sul match di San Siro: “Il risultato è stato positivo, abbiamo avuto momenti interessanti, ma c’è tanto lavoro da fare. Abbiamo preparato la partita sapendo che il Girona vuole giocare con la palla. Non siamo stati bravissimi col pressing, però non abbiamo concesso tanto. Quando abbiamo messo un po’ di velocità e verticalità nel gioco abbiamo creato situazioni che ci potevano far fare qualche gol in più, nel primo tempo soprattutto. Ci sono cose da migliorare, siamo qui per questo“.

Il Milan ha preso gol per la prima volta sotto la sua gestione, però questo non lo rende abbastanza contento: “Non abbiamo preso gol, però dobbiamo essere più solidi e compatti. Quando non abbiamo palla tutti devono pensare allo stesso modo, questo è essere squadra. Non prendere gol è una base. C’è un processo di evoluzione e i giocatori lo accettano, stiamo lavorando e non semplice“.

Successivamente Conceicao ha elogiato Leao: “Quando sono arrivato ho parlato con lui, abbiamo lavorato anche su questo, deve capire che è un attaccante quando abbiamo la palle e deve difendere quando non ce l’abbiamo. Deve essere a disposizione in fase difensiva. Lui sta cercando di sforzarsi per essere un giocatore più completo, può diventare molto più forte in futuro“.

Pressing da migliorare: “Quando perdiamo palla – dice l’ex Porto – deve esserci una reazione collettiva. La squadra è un po’ larga a volte e questo permette agli avversari di arrivare alla nostra area“.